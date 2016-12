L'artiste français Jean-Luc Moulène, né en 1955 et qui vit à Paris, a très peu exposé en Belgique. Pourtant il est un des plus intrigants de sa génération et une exposition au Centre Pompidou permet de découvrir son travail.

On le connaît d’abord comme photographe avec entre autres ses « objets de grève » (qui se retrouvent encore dans la belle expo « Soulèvements » au musée du Jeu de Paume. Il a récolté et photographié à partir des années 80, des produits fabriqués en petite série par des ouvriers à l’occasion de conflits du travail. Ils revêtent des formes et fonctions multiples : ne répondant pas aux standards de fabrication, ils servent notamment à populariser et financer la grève.

Une autre série a fait parler d’elle : les prostituées d’Amsterdam qu’il a fait poser, jambes écartées montrant leur sexe.

Comme sculpteur, on a retrouvé Jean-Luc Moulène dans les expositions Pinault à Venise avec ses sculptures faites de « collages » de sculptures kitsch de jardin, une hybridation qui crée l’étrangeté.

