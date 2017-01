Le musée du Dr Guislain à Gand, niché dans un ancien hôpital psychiatrique toujours en activité et un peu déprimant, nous a habitué ces dernières années à de passionnantes expositions qui font le lien entre l’art et de grandes questions de sociétés (la honte, le stress post-traumatique, etc.).

Sa nouvelle expo s’intitule « Un autre monde ». On pense d’abord aux schizophrènes dont on dit qu’ils vivent dans « Un autre monde », mais la « folie » n’est souvent qu’un miroir déformé de la réalité. On pense aussi à la physique actuelle, quantique et relativiste qui a révélé que notre vision du monde est illusion. L’Univers a peut-être douze dimensions et 94 % de sa masse nous est inaccessible et inconnue (matière noire, énergie noire).

Les artistes aussi, par définition, créent d’autres mondes.

L’expo part de cinq oeuvres singulières, situées à la frontière entre art, science et folie. Et elle met les travaux de ces créateurs en lien avec de grands noms de l’art d’aujourd’hui qu’on est surpris et charmé de trouver là : Damien Hirst, Ann Veronica Janssens, Sigmar Polke, Kandinsky, Broodthaers, les bijoux insectes de Jan Fabre, Ensor, Magritte, Sol LeWitt, etc.

