L’architecture communautaire, réponse aux défis du logement.

Il est urgent de repenser l’habitat et de penser architecture communautaire. La nouvelle et très intéressante exposition au Grand Hornu design (CID), venue du Vitra Museum, le démontre: l’architecture communautaire revient en force. Elle a déjà connu ses heures de gloire: du Familistère de Guise près de la frontière belgo-française, de la communauté autonome Christiana à Copenhague, jusqu’au Grand Hornu lui-même. Pensons aussi aux idéaux de Mai 68 qui sont arrivés alors jusqu’en Belgique avec les premières maisons communautaires de Lucien Kroll et sa « Mémé » à l’UCL.