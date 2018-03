Un poids lourd de la culture à Bruxelles a été désigné au conseil d’administration de la Fondation Kanal (futur musée au Citroën): Paul Dujardin, le patron de Bozar, choisi sur le quota Sp.a pour remplacer Chris Dercon démissionnaire.

Il faudra voir comment il s’entendra avec Yves Goldstein qui mène le projet Kanal. Un autre poids lourd à Bruxelles, Michel Draguet, directeur du musée des Beaux-Arts s’est lui exprimé à la RTBF de manière très critique sur ce futur musée: "La manière dont il est mis en œuvre est très surprenante. Il n’y a pas un cahier des charges. Comme on ne connaît rien du contenu, rien des frais de fonctionnement, mais qu’il y a déjà eu un concours d’architecte, et que le chargé de mission dit que le contenu sera vu au jour le jour, ça sent l’amateurisme".