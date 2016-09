Photojournalisme: Visa d'or "News" pour Aris Messinis pour son travail sur les migrants

Arts visuels

Le photographe de l'AFP Aris Messinis, de nationalité grecque, a remporté samedi soir le Visa d'or "News" du festival international de photojournalisme Visa pour l'Image de Perpignan, pour son travail sur l'arrivée massive de migrants sur l'île de Lesbos (Grèce) en 2015.









Ce prix, doté de 8.000 euros, a été annoncé lors de la soirée de clôture de la semaine professionnelle du festival. L'Agence France-Presse remporte pour la deuxième année consécutive la plus prestigieuse récompense du festival, rendez-vous majeur du photojournalisme.









L'an dernier, Bulent Kiliç, de nationalité turque, responsable de la couverture photo du bureau de l'AFP en Turquie, avait reçu le même prix pour ses images sur le passage de réfugiés à la frontière turco-syrienne en juin 2014.





"Notre photographe Aris Messinis a réalisé un travail remarquable sur les migrants avec cette série forte, émouvante et dérangeante", s'est félicité le PDG de l'Agence, Emmanuel Hoog, dans un communiqué.









Ses photos, bouleversantes et prises au plus près de l'action - montrant des gilets de sauvetage et des débris de bateaux au pied d'une falaise, des hommes criant leur joie d'être arrivés, des opérations de sauvetage - ont fait le tour du monde. Responsable de la photo au bureau de l'AFP à Athènes, Aris Messinis, âgé de 39 ans et fils d'un phororeporter, travaille pour l'Agence depuis 2003.