La liste annuelle Time 100 publiée par le magazine américain Time fait l'étalage des 100 personnes les plus influentes du monde.

Parmi elles cette année, l'artiste français JR. Le petit protégé d'Agnès Varda, ou son BFF (best friend forever) comme il le clame sur Instagram, y figure dans la section "Artistes". Ensemble, ils ont réalisé le documentaire Visages Villages, en dehors des villes, d'où la vie s'en est parfois allée. Depuis, ils sont inséparables.





Pourquoi est-il influent ?

Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs, salue pour le Time la pluralité des supports utilisés par "l'artiste français qui a dédié sa carrière à combler les brèches – physiques, culturelles, spirituelles – entre les gens de tous milieux". Elle souligne également le fait qu'il a travaillé à travers le monde entier. Habitué aux collages de taille monumentale, il a su s'ouvrir au cinéma. L'artiste aime déranger et sortir les gens de leur confort pour les confronter à des réalités parfois cachées.

Son travail à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis "a aidé à injecter de l'humanité dans notre débat polarisé sur l'immigration". Le projet représente un enfant mexicain au-dessus de la frontière américaine sur laquelle Donald Trump garde un oeil avec sa politique migratoire. La photographie géante en noir et blanc représente un enfant mexicain âgé d'un an accroché au mur marquant la frontière entre les deux pays. L'inauguration de l'oeuvre a eu lieu trois mois après l'annonce par Donald Trump de son projet d'abroger le programme DACA. Instauré par Barack Obama, son but est de venir en aide aux jeunes sans-papiers arrivés aux Etats-Unis enfants et originaires principalement du Mexique.

Il côtoie dans cette liste une autre figure de l'Hexagone, qui n'est autre que le président Emmanuel Macron. Ce dernier se trouve lui dans la section "Leaders", tout comme Donald Trump ou le couple britannique formé par le Prince Harry et Meghan Markle.