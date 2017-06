On connaît d’abord de Cézanne ses paysages, ses natures mortes et ses baigneuses. Mais il fut aussi un portraitiste audacieux et novateur. La preuve au musée d’Orsay avec 60 portraits et autoportraits. Un événement.





Sur le millier de peintures réalisées par Paul Cézanne (1839-1906), il y a 150 portraits dont 26 autoportraits et 29 représentant son épouse, Hortense Fiquet.

On les connaît moins que ses paysages (la Montagne sainte Victoire près d’Aix), ses natures mortes et ses baigneuses. Il était temps de s’y intéresser car le prix des tableaux de Cézanne est monté si haut que les rassembler est devenu une gageure (un tableau des « Joueurs de cartes » fut vendu au Qatar pour 250 millions de dollars).

Pari réussi pour le musée d’Orsay qui en expose (hélas dans un lieu trop refermé) plus de 60, permettant d’explorer les particularités esthétiques et thématiques de Cézanne dans cet exercice particulier.

On y retrouve son goût pour les séries, retenant plusieurs fois le même sujet: son oncle Dominique, sa femme Hortense, le jardinier Vallier, etc.

Face à ces portraits et autoportraits, nous sommes confrontés à l'aspect le plus personnel, et donc le plus humain de son oeuvre.

Cézanne n'a jamais peint la vie sociale de son époque, jamais des ouvriers ou des paysans à l'oeuvre. Jamais, il ne peignit un sentiment humain. Ses sujets sont intemporels: la nature, la lumière, la forme, le divin, les liens étranges entre celui qui voit et la chose vue, entre le senti et le ressenti comme l'a bien expliqué Merleau-Ponty.