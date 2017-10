L’exposition est une réussite. Non contente de nous montrer le lent processus de création d’un homme qui, avec son épouse, aujourd’hui décédée, a révolutionné notre perception de l’environnement, citadin principalement, elle témoigne d’un parcours sans cesse réactivé, les projets s’emmêlant entre eux pour des aboutissements jamais garantis d’avance.

Il aura fallu des choix éclairés de sites parfois improbables, de la conviction dans la mise en forme de l’intervention escomptée, de l’opiniâtreté dans les discussions obligées avec les autorités compétentes, du culot et de l’énergie pour la concrétisation sur le lieu, enfin un immense souci de liberté dans l’aboutissement de chaque entreprise, Christo et Jeanne-Claude ayant toujours officié sans aucun soutien extérieur, sans subside, avec leurs propres deniers.

C’est par la vente subséquente de dessins et graphiques de ces interventions que les artistes ont pu récupérer leurs mises et vivre de leur travail.

Pont-Neuf et Reichstag

Au sous-sol, sur des écrans LCD, une centaine de photos, diurnes et nocturnes, d’interventions à travers le temps. Signées Wolfgang Volz, photographe de Christo et Jeanne-Claude depuis 1971.

Des clichés remontent néanmoins aux "Cratères" à partir de 1958. On s’y rend compte combien les "performances" du couple se seront avérées surprenantes, ludiques, vibrantes, colorées, animées en toutes saisons, des foules complices s’y pressant, captivées par un geste qui n’aura jamais été gratuit.

Christo et Jeanne-Claude n’ont cessé, même en recouvrant de blanc des ponts ou monuments, le "Pont-Neuf" à Paris ou le "Reichstag" à Berlin, de donner des couleurs au monde.

Urban Projects

Né Christo Vladimirov Javacheff, le 13 juin 1935, à Gabrovo, Bulgarie, Christo a fui le régime communiste en s’arrêtant d’abord à Vienne et Genève. Arrivé à Paris en 1958, il y rencontra Jeanne-Claude Denat de Guillebon, née, comme lui, le 13 juin 1935, à Casablanca, Maroc.

Après s’être lié avec l’avant-garde internationale, le couple émigra à New York en 1964.

Si Christo a, dès le début, empaqueté des objets de la vie quotidienne, le couple, agissant comme un seul homme, se proposa, dès 1961, d’empaqueter un bâtiment public, voire d’impacter un lieu de passage.

Cette première signe le début d’une longue histoire, leur "Wall of Oil Barrels" qui, en 1961-1962, tel un rideau de fer chromatique, barra la rue Visconti, à Paris, se développant au long de leur vie. Revu et corrigé sous l’image d’un "mastaba", il put investir le désert d’Abu Dhabi en 1979 et, l’an dernier, la cour Giacometti à la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, une splendide exposition y résumant le parcours des "Oil Barrels".

L’exposition d’ING résume à merveille un parcours qui ne connut jamais d’arrêt, de mise à l’ombre. Des dessins, monumentaux, de grandes maquettes comme celle du "Pont-Neuf", l’animent de détails techniques, mais surtout de réjouissances complices.

Réactions à un lieu précis, les bâtiments, monuments, ponts choisis ont des connotations historiques, sociales et politiques que la démarche appropriative de Christo et Jeanne-Claude révèle, réactualise.

Leurs projets en liaison avec la nature dans la cité furent une de leurs préoccupations. Pas d’emballage mais, par leur action, une vision renouvelée d’un site : "Surrounded Islands" autour de Miami en 1983; "Wrapped Trees", à Riehen, en Suisse, en 1998; "The Gates", dans Central Park, New York, en 2005…Roger Pierre Turine

ING Art Center, 6, Place Royale, 1000 Bruxelles. Jusqu’au 25 février.