[Mécénat] Trois plasticiens, une danseuse : les bourses 2019 de Spes ont été décernées. Des parcours à poursuivre - et à suivre.

Créer, se former, s’internationaliser : tel est l’objet - souple et protéiforme - de l’aide que, depuis 31 ans, la fondation Spes apporte aux artistes, plasticiens, musiciens, écrivains, poètes…

Pour la cuvée 2019, huit candidatures étaient défendues devant le jury qui, réuni à la Chapelle musicale Reine Élisabeth, a décerné trois bourses de 10 000 euros et une de 5 000 euros. Les dossiers des candidats avaient été soumis à la fondation avant le 31 mai, examinés ensuite puis présélectionnés par trois jurys distincts.

Spes (espoir, en latin) est une association belge de mécénat privé créée en 1987, dans le but de soutenir la création culturelle. Sans lien avec les autorités subsidiantes, Spes peut ainsi "s’affranchir des critères stricts et des catégories" qui souvent conditionnent les aides, pour mettre en avant la qualité. "Nous aidons pour aider, et pour rien d’autre, sans viser de contrepartie", rappelle Éric de Bodt, fils du fondateur et de la présidente Anne de Bodt. "Un projet, c’est une projection. La bourse permet à l’artiste qui la reçoit d’aller vers un futur." Plus de 230 artistes en ont déjà bénéficié. Et quatre autres viennent s’ajouter à la liste.

[...]