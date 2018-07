Si vous passez par Paris avant de vous rendre à la sauvage Costa Brava qui propose un parcours passionnant autour du grand peintre Catalan, de Pubol à Figueras en passant par Port Lligat, n'hésitez pas à faire un détour par le théâtre des Mathurins. Vous y découvrirez un autre visage du plus surréaliste des artistes.

Une vie ne suffirait pas à dire les frasques, délires et paranoias de Salvador Dali qui fit de son existence un théâtre permanent. C'est donc sur les planches, celles des Mathurins dans le VIII à Paris que La compagnie Fahrenheit 451 a entrepris de donner voix au peintre catalan dans la peau de Philippe Kieffer, un comédien luxembourgeois que l'on croirait sorti tout droit de la Costa Brava, des Figueras, Pubol ou Port Lligat où le plus surréaliste des surréalistes vécut ses heures les plus folles.

