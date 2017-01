A Ostende, vaste rétrospective de Jules Schmalzigaug (1882-1917), plongé dans l’avant-garde internationale.

Les peintres belges Rik Wouters et Jules Schmalzigaug ont connu des carrières parallèles et fulgurantes. Tous les deux sont nés en 1882 et moururent jeunes. Rik Wouters en 1916, à 34 ans, et le musée des Beaux-Arts à Bruxelles le célèbrera en mars prochain. Jules Schmalzigaug, lui, se suicida en 1917 à 35 ans, il y a juste cent ans, et c’est le Mu.ZEE d’Ostende qui propose une large exposition centrée sur sa grande période futuriste italienne quand il fit partie de l’avant-garde internationale. Et on est séduit par sa manière de capter le mouvement et la lumière, grâce aux jeux de la couleur.

A tort, Schmalzigaug est resté plus confidentiel. En 1984, il avait cependant bénéficié d’une première redécouverte avec l’aide du galeriste Ronny Van de Velde. Les expos sur le futurisme, en Belgique ou à Venise ont montré son œuvre. Et en 2010, le musée de Beaux-Arts de Bruxelles lui consacrait une expo.

Jamais, il n’exposa de son vivant en Belgique alors pourtant, qu’il fut le seul peintre belge impliqué dans l’aventure futuriste avant le déclenchement du premier conflit mondial.

Il a grandi à Anvers dans une riche famille juive amateur d’art. Il suivit des cours de dessin et peinture à Dessau et Anvers. Mais c’est son voyage en Italie en 1905 qui fut un coup de foudre. Il visita durant 9 mois, les villes historiques, admira les peintres anciens et revint amoureux de la lumière de Venise. En France, il découvrit le cubisme, Bonnard, Vuillard, les Fauves.

Découverte des futuristes

(...)