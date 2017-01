Le collectif anversois de Roovers pour la 1ère fois en français, dans un percutant Timon d’Athènes.

Le collectif flamand TG Stan est, depuis des années, invité partout en France (et en Belgique francophone) pour ses pièces formidables qu’il joue aussi en français. Cela a dû donner des idées à un autre collectif de théâtre anversois, « de Roovers ». Comme TG Stan, ils sont quatre (Robby Cleren, Sara De Bosschere, Luc Nuyens et Sofie Sente), ils travaillent collectivement sans metteur en scène et font le choix de textes mettant en valeur l’acteur. Créé en 1994 déjà, il a joué autant Shakespeare, Tchékov et Eschyle que Paul Auster.

Ils travaillent les textes et la mise en scène pour en faire des spectacles d’aujourd’hui qui parlent de notre époque. Parfois ils ajoutent d’autres acteurs. Les membres du collectif peuvent aussi se retrouver dans des films et des séries télé.

Pour la première fois de leur histoire, ils osent jouer en français, et c’est aux Tanneurs à Bruxelles avec « Timon d’Athènes » de Shakespeare qu’ils avaient créé en néerlandais en 2013. C’était le premier volet d’une trilogie appelée « Cycle du dollar » consacrée à la crise financière et morale du capitalisme après 2008.

Et de fait, la pièce de Shakespeare créée en 1607 et racontant une histoire dans la Grèce antique est d’une actualité sidérante.

Misanthropie

(...)