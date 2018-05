Une passionnante et très riche exposition au centre Pompidou-Metz sur les « Couples modernes » entre 1900 et 1950. De Picasso à Ernst ou Arp, ces artistes réinventèrent la manière de faire couple et créèrent l’Art moderne.

A l’heure du mouvement #Metoo et de la revendication des femmes pour une place plus juste dans l’art, alors qu’on fête le centième anniversaire des suffragettes à Londres, voilà une exposition importante qui réécrit un chapitre de l’histoire de l’art: comment les couples d’artistes ont-ils réinventé les codes de l’art ? Quel a été pour eux l’apport de faire couple ? Fut-il un « étouffoir » pour les femmes (ou les hommes) ou au contraire, une liberté plus grande pour tous les deux ?

Emma Lavigne commissaire de cette expo et directrice du Pompidou-Metz poursuit ainsi une série d’expos marquantes autour du genre et des soi-disants déterminismes culturels et biologiques.

(...)