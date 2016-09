Arts visuels

Guy Duplat

Envoyé spécial à Bochum





Jeudi soir, avait lieu le grand moment de cette édition du festival de la Ruhrtriennale. Dans l’immense Jahrhunderthalle de Bochum, le chorégraphe Alain Platel avait la première de « Nicht Schlafen » d’après Mahler. Un grand moment de danse pure, de musique et d’émotion. Déjà de revoir Platel dans ce festival rappelait tant de souvenirs. C’est là, en 2003, quand Gérard Mortier le dirigeait, qu’il avait créé « Wolf » d’après Mozart. Mortier, plus tard, lui suggéra de travailler cette fois sur Mahler afin d’éclairer par la danse et les corps la musique du compositeur. Mais Platel ne ressentait pas d’affinités avec cette musique jusqu’à ce qu’il ait lu le livre de l’historien Philipp Blom sur l’Europe d’avant la Grande guerre de 1914.

« Ce que je lis à propos de Donald Trump ou d’Erdogan, dit Platel, de la terreur de Daesh, du Brexit ou du nationalisme partout en Europe, présente de nombreux parallèles avec l’époque où vivait Mahler ». Le monde était alors en proie à une grande incertitude et on évoquait déjà les tensions sociales, le terrorisme et la globalisation. La musique de Mahler, « pour un monde brisé » répondait aux angoisses face à une histoire qui s’accélérait. Mahler agissait en sismographe de son époque: « La nervosité et l’agressivité, la passion et le désir d’une harmonie perdue exprimés par la musique de Mahler se raccordent aux images que je cherche dans mon travail ».





Berlinde De Bruyckere

Sur scène, trois vrais chevaux morts sont entassés sur un socle comme sur un autel. Œuvre impressionnante de Berlinde De Bruyckere, proche de Platel, et qui signe ici la scénographie. Autour, elle a disposé, un grand rideau de jute troué comme s’il avait échappé à une guerre.

Neuf danseurs extraordinaires sont là: huit hommes et une seule femme. Ils commencent une sorte de rituel païen. On pense au « Sacre du printemps » et au sacrifice de l’Elue. Eclate alors une longue bagarre entre tous, une chorégraphie brutale où chacun arrache les vêtements des autres. Le vêtement est la fine couche de civilité qui tient ensemble les communautés. Arrachés, il reste les corps dans la violence mais aussi la tendresse, dans le désir aussi de retrouver cette harmonie perdue. Chez Platel se mêlent danseurs homme et femme, israélien et arabe, Noir et Blanc.

Dans « Nicht Schlafen » tout est danse incessante durant presque deux heures, danse virtuose ou intimiste. Platel ne cherche plus les crispations des mouvements des marginaux, il laisse ici parler la liberté de la danse qui répond à la force grisante de la musique de Mahler.

Dans un arrangement du compositeur Steven Prengels, quasi toutes les symphonies sont évoquées ainsi que des Lieder. Il y a ajouté un lied de Bach et des musiques plus étonnantes : un enregistrement des respirations de vaches qui dorment et des beaux chants polyphoniques congolais chantés par deux danseurs/chanteurs de « Coup fatal », précédent spectacle de Platel.





Improvisation

On est subjugué par la musique et par ces danseurs qui multiplient en parallèle, les duos où ils semblent se battre ou s’embrasser, ou se dédoubler en un combat avec soi-même comme Caïn et Abel. Dans un mouvement magnifique, la danseuse évolue serrée entre les corps de deux danseurs. Ou alors, ce sont des saisissants mouvements de groupe qui brusquement éclatent.

Ils peuvent être plein de tendresse infinie et de beauté consolatrice, ou devenir « christique » quand un danseur après avoir bandé les yeux des chevaux, et avoir été caressé par une Marie-Madeleine, semble mort, palpé comme de la viande.

Les corps des chevaux et les trous dans le rideau servent de refuge, de cave.

La danse peut être acrobatique ou, au contraire, presque classique avec des envols. A la fin, les danseurs font une longue improvisation sur la symphonie n°2 de Mahler. Chaque danseur cherche sa voie, indépendamment des autres. Peu à peu, du chaos s’élabore une sorte d’harmonie entre eux comme si la musique et la danse, en ces temps troubles, pouvaient nous réunir et nous offrir un ciel plus dégagé et plus uni. Danser à la vie, à la mort.

Nicht Schlafen, Alain Platel, à Bochum jusqu’au 10-9. Ensuite, en tournée européenne. En Belgique, au Singel à Anvers du 19 au 22-10, dans de nombreuses villes de Flandre, à Bruxelles, au KVS du 30-5 au 3-6 et en Wallonie, à Arlon le 10-12 et au Théâtre de Namur les 23 et 24-2.









Du sampling





Alain Platel : « Nicht schlafen se caractérise par les mêmes ruptures et contrastes que la musique de Mahler même ; la représentation se compose d’ingrédients très divers, d’ambiances très contrastées. Mahler fut l’un des premiers compositeurs à ‘sampler’ la musique. À cet égard, je vois des ressemblances avec mon propre travail. Dans ses symphonies et ses chants, Mahler combine le grand art et l’art populaire. Différents styles et états d’âme s’y percutent. Steven et moi-même voyons sa musique comme une invitation à continuer à sampler. Je voulais par exemple immédiatement la relier aux traditions polyphoniques africaines, apportées par les chanteurs congolais Boule Mpanya et Russell Tshiebua. La rencontre avec Boule et Russell dans le cadre de la représentation de ‘Coup Fatal’ fut une expérience personnelle très enrichissante. Ils apportent une façon d’être très personnelle et chantent la musique pygmée avec une forme très singulière de polyphonie et de complexité rythmique. Mais loin de moi l’idée de faire de grandes déclarations politiques en optant pour cette fusion, ni sur le post-impérialisme, ni sur le post-colonialisme par exemple. Chacun reste fidèle à lui-même. »