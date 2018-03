La rue mène parfois loin. Tel est l’encourageant destin de "Monsieur", cette création du Théâtre de La Communauté (2016), programmée à Bruxelles cette semaine, avant une tournée en province puis à Paris et Avignon. Joli chemin pour ce spectacle touchant et autobiographique qui raconte le parcours d’un sans-abri, Marcel Creton, rencontré dans un service d’entraide de la région de Seraing. Là, l’homme veut "se raconter", faire du théâtre ou devenir chanteur de charme. Mais il n’a pas de mémoire. Alors, l’auteure et metteure en scène Claire Vienne imagine un spectacle sans parole et pourtant, édifiant.