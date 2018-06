Un tableau de Van Gogh peint au début de sa carrière a été vendu aux enchères à plus de 7 millions d’euros à Paris, une première depuis plus de 20 ans, a annoncé lundi soir la maison de vente Artcurial. "Raccommodeuses de filets dans les dunes" (1882) a été adjugé à 7 065 000 d’euros à un collectionneur américain, alors que cette œuvre de jeunesse était estimée entre 3 et 5 millions d’euros.

Le collectionneur "l’a emporté après une vive bataille", a souligné Artcurial, qui précise qu’il s’agit d’un "record du monde pour un paysage de Van Gogh, période hollandaise, vendu aux enchères". L’œuvre a été peinte en août 1882, au tout début de la carrière de Van Gogh, alors qu’il avait 29 ans. Cette huile sur papier marouflé sur panneau a été réalisée dans la campagne proche de La Haye, "saisie avec beaucoup de vivacité", selon Bruno Jaubert, directeur associé du département d’art moderne de la maison de vente parisienne.

L’ancien propriétaire, un collectionneur européen, a prêté l’œuvre pendant huit ans jusqu’en 2015 au musée Van Gogh d’Amsterdam. La dernière vente aux enchères d’un Van Gogh à Paris remonte au milieu des années 1990 : "Le Jardin à Auvers" avait atteint 10 millions de dollars.