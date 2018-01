Arts et Expos Le musée Van Gogh d'Amsterdam a dévoilé mardi une oeuvre rare d'Edvard Munch, un contemporain de Vincent van Gogh, unique portrait réalisé par l'artiste norvégien exposé aux Pays-Bas.Le "Portrait de Felix Auerbach", peint par Munch en 1906, est une nouvelle acquisition du musée provenant d'une collection privée, a fait savoir aux journalistes le directeur Axel Rüger, sans toutefois révéler le montant de l'achat."C'est le seul portrait (réalisé) par Munch dans une collection néerlandaise", a souligné M. Rüger.74 ans jour pour jour après la mort de Munch, la toile a été accrochée mardi dans ce musée qui a attiré le nombre record de 2,26 millions de visiteurs l'année dernière, en faisant l'une des attractions les plus populaires des Pays-Bas.Le portrait du célèbre physicien allemand Felix Auerbach a été commandé à Munch en 1906, quand ce scientifique était professeur à l'Université d'Iéna, située dans le centre de l'Allemagne.

On y voit un Auerbach sûr de lui, le regard fixe, un cigare à la main, sur un fond rouge sang.



La toile est considérée comme étant l'un des meilleurs portraits réalisés par Munch au début du XXe siècle, d'après le conservateur du musée Van Gogh Maite van Dijk.



Célèbre pour son chef-d'oeuvre "Le Cri", Munch s'est beaucoup inspiré de Van Gogh dont il a découvert le travail vers 1890, même s'il est très peu probable que les deux artistes se soient jamais rencontrés, a précisé le musée.



"Vincent van Gogh a eu une énorme influence sur une génération ultérieure d'artistes ou même ses contemporains et Edvard Munch était profondément impressionné par le travail de Van Gogh", a expliqué à l'AFP M. Rüger. "A notre avis, ce portrait en est vraiment le reflet. C'est un portrait très réussi, très présent, très expressif".



"Tout comme Van Gogh, (Munch) s'est efforcé de moderniser l'art et tous deux ont développé une manière colorée et expressive (de révéler) des émotions universelles", a souligné le musée.



En 2015, le musée Van Gogh avait accueilli une exposition intitulée "Munch : Van Gogh", traçant les parallèles entre les deux artistes.

Si le portrait de Felix Auerbach est l'unique portrait peint par Munch exposé aux Pays-Bas, une autre toile du Norvégien se trouve au musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam (ouest) : "Deux filles sous un pommier en fleurs".