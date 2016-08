Une vague d’art belge déferle sur le monde

Arts visuels

Il est frappant de retrouver cet automne, à l’étranger, en Europe, et même au Japon, les grands noms de l’art belge moderne et contemporain dans des expositions marquantes. Nos artistes restent nos meilleurs ambassadeurs.

A commencer par l’exposition Magritte au Centre Pompidou à Paris qui fait déjà la une de bien des magazines et journaux français. Intitulée "La trahison des images", elle se déroulera du 21 septembre au 23 janvier et veut renouveler notre regard sur le peintre. Avec une centaine d’œuvres (le premier prêteur est le musée Magritte de Bruxelles), l’exposition explorera l’intérêt du peintre pour la philosophie comme il culmina en 1973 avec "Ceci n’est pas une pipe", publié par Michel Foucault. Une exposition comme une dense monographie dans la lignée des expos de Beaubourg sur Munch, Matisse et Duchamp.

L’autre événement sera bien sûr l’expo Hergé au Grand Palais. La première fois qu’un auteur de BD reçoit cet honneur. Réalisée avec l’aide du musée Hergé à Louvain-la-Neuve, on y reverra Tintin, Milou, Quick et Flupke, la statuette Arumbaya et tout un univers en version originale (du 2 septembre au 15 janvier).

