L’homme en charge du développement du projet du pôle culturel Kanal au nom du gouvernement bruxellois répond aux critiques.

Va-t-on trop vite dans ce projet ?

Incroyable Bruxelles (et Belgique)… A se plaindre quand rien n’avance et quand cela avance, cela va trop vite. Sérieusement… On ne va pas trop vite, on fait les choses méthodiquement. Alors, comme je le précise régulièrement, on a la chance de pouvoir mener cette "année 0", ce laboratoire d’un an (du 5 mai 2018 à juin 2019), avant l’ouverture du futur musée à l’horizon 2022. Cette année se construit depuis plus d’un an et demi, sur base d’un plan financier approuvé par le gouvernement bruxellois (avec un budget à des années lumières de ceux d’autres institutions culturelles), d’un projet artistique sous la responsabilité d’un commissaire général à la réputation internationale, un narratif en harmonie avec ce lieu extraordinaire. Tout cela génère énormément d’enthousiasme, n’en déplaise aux grincheux…