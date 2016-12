Restauration de ses neuf premiers films, disponibles dans un coffret. Flash-back sur une carrière exceptionnelle en compagnie de l’auteur de "Z", "L’aveu", "Missing"… Panoramique le long d’une vie consacrée au 7e art.





Pour ses 50 ans de cinéma, Costa-Gravas ne s’est pas offert un gâteau et des bougies mais un coffret avec neuf versions restaurées de ses premiers films.Compartiment tueurs (65), Un homme de trop (67), Z (69), L’aveu (70), Etat de siège (73), Section spéciale (75), Clair de femme (79), Missing (82), Hanna K.(83), sont ainsi à nouveau visibles, certains titres ne l’étaient plus depuis des décennies pour des questions de droits. Non seulement on peut les revoir dans des conditions optimales mais ils sont accompagnés de documents d’archives rares et d’entretiens spécifiques avec le journaliste Edwy Plenel et la ministre Christiane Taubira entre autres.

Né le 13 février 1933 en Arcadie, région centrale du Péloponnèse, Constantin Gavras quitte la Grèce, suivant ses parents en exil en France en 1955. Dix ans plus tard, après des études de cinéma à l’Idhec, il tourne son premier long métrage. "Compartiments tueurs" est un polar stylé interprété par des amis qu’il s’est fait sur les plateaux quand il était assistant : Montand, Signoret, Trintignant, Perrin. Dix ans plus tard encore, il est devenu un des réalisateurs français les plus connus au monde. L’un des plus primés aussi : deux Oscars ("Z" et "Missing"), une Palme d’or ("Missing"), un Ours d’or ("Music Box").

Mais Costa-Gavras, c’est plus qu’une renommée universelle, des récompenses prestigieuses, une filmographie exceptionnelle; Costa-Gavras, c’est un genre, une référence, une conception du cinéma. Costa-Gavras est le synonyme de cinéma engagé. Sur le fond, il filme où cela fait mal et ses œuvres à caractère politique ont créé des polémiques planétaires comme on ne peut plus en imaginer aujourd’hui. Mais son engagement est aussi dans la forme, celle de faire vivre au public, un spectacle palpitant. On n’a pas raté l’occasion de rencontrer, lors de son passage à Bruxelles, ce cinéaste de 83 ans, d’une santé insolente.

Coffret Costa-Gavras Intégrale vol.1 (65-83), DVD et Blu-ray, ARTE Editions : 9 films restaurés, livret de 64 pages, 7 heures de bonus. 80 €.