Cinéma Il faut croire qu'il faudra du temps à l'industrie du cinéma pour se remettre complètement de l'affaire Weinstein et de ses suites, d'autant qu'on ne sait peut-être encore pas tout. Et désormais, lors des cérémonies de prix, tels que les Césars, il arrive fréquemment qu'un comédien invité à remettre un prix fasse allusion à cette énorme affaire de harcèlement sexuel dans le monde du cinéma.

Ce vendredi soir à l'occasion de la remise des Césars, c'est Blanche Gardin, humoriste, comédienne et scénariste a mis les pieds dans le plat. "C’est une sale soirée pour le cinéma : les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Mais par contre, avons-nous encore le droit de coucher pour obtenir les rôles ? Sinon, il va falloir apprendre le texte, on n’a pas le temps…"

Sous l’œil amusé du maître de cérémonie Manu Payet ou de Danny Boon, l'humour noir de Blanche Gardin a fait mouche. Il faut dire qu'elle avait déjà évoqué le sujet dans un autre sketch lors de la dernière cérémonie de remise des Molières.