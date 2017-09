En un film au tournage difficile mais aboutissant à une prestation inoubliable - qui lui vaudra, fait exceptionnel, de partager la Palme d’or pour "La vie d’Adèle" avec Léa Seydoux et Abdellatif Kechiche -, Adèle Exarchopoulos a imposé sa gouaille dans le cinéma français. Ces débuts explosifs qui attireront les regards de Pierre Godeau (pour "Eperdument"), Sean Penn ("The Last Face") ou Arnaud des Pallières ("Orpheline"). Elle a également tapé dans l’œil du Flamand Michael Roskam pour son troisième film, "Le fidèle", qui sort ce mercredi en salles.(*) Pour son retour en Belgique, l’auteur de "Rundskop" confronte en effet la jeune Française à Matthias Schoenaerts, dans un polar noir doublé d’une tragédie romantique intense."Je l’ai choisie car elle est sensationnelle, explique Roskam. Elle est vibrante. J’avais besoin d’une femme qui soit à la fois charmante, féminine et crédible en pilote de course intrépide. Et puis il fallait que l’alchimie fonctionne avec Matthias. Sans ça, tu peux écrire "ils se regardent amoureusement" mais ce ne sera pas le cas sur le plateau et ton film est foutu. Quand je lui ai parlé d’Adèle, il m’a dit : fonce mon pote ! Et quand je les ai vus pour la première fois ensemble dans le cadre, j’ai compris que ce serait parfait…"

Besoin d’amour

...