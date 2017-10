L'Académie qui remet les prestigieux Oscars a décidé samedi d'exclure le producteur déchu Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel, agressions ou viol par une trentaine de femmes.

Le conseil de direction de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, réuni en urgence, "a voté (cette décision) bien au-delà de la majorité requise des deux tiers", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

"Non seulement nous prenons nos distances avec quelqu'un qui ne mérite pas le respect de ses collègues, mais nous envoyons un message pour affirmer que le temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse vis-à-vis des comportements d'agression sexuelle et du harcèlement sur le lieu de travail dans notre industrie est terminé".

Harvey Weinstein, qui a longtemps fait la pluie et le beau temps à Hollywood, s'est transformé en véritable intouchable depuis la parution la semaine dernière d'enquêtes dans le New Yorker et New York Times révélant ces accusations en chaîne.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Lea Seydoux, Judith Godrèche, Ashley Judd, Rosanna Arquette, parmi beaucoup d'autres, ont brisé l'omerta d'un comportement qui durait depuis plusieurs décennies et qui semblait connu de presque tous à Hollywood, sans que personne n'agisse pour faire cesser les agissements de celui que Meryl Streep a un jour surnommé "Dieu".

"Ce qui est en cause ici, c'est un problème profondément inquiétant qui n'a pas sa place dans notre société", a estimé l'Académie. "Le conseil de direction (de l'Académie) continue à travailler pour établir des standards d'éthique de conduite que tous les membres de l'Académie devront montrer en exemple".

D'après Variety et The Hollywood Reporter, un seul membre a été expulsé en 90 ans d'existence de la vénérable institution: Carmine Caridi, un acteur qui avait fait circuler des copies confidentielles de films retrouvées sur internet.