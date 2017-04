Blandine Lenoir est la réalisatrice, Agnès Jaoui l’actrice principale, et on sent bien que ce film, elles l’ont fait à deux. D’ailleurs, elles répondent ensemble aux questions. On ne présente plus Agnès Jaoui, la complice de Jean-Pierre Bacri. Blandine Lenoir a fait une carrière plus discrète. Elle a entamé sa vie de comédienne chez Gaspard Noé. De plus en plus attirée par la réalisation, elle a multiplié les courts métrages avant d’en arriver au long voici deux ans : "Zouzou".

Cet entretien croisé à réservé à nos abonnés.