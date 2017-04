Jeudi, le 20e Festival du court métrage de Bruxelles (BSFF) s’ouvrira à Flagey. Depuis 1997, celui-ci offre à ce genre à part une caisse de résonance nécessaire. Car, hormis en festivals, le court ne trouve plus qu’exceptionnellement sa place en salles - il est loin le temps du double programme… Et pourtant, sa production explose avec, comme débouché principal, le petit écran.





La Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour réaliser un court métrage professionnel en Belgique, la première étape passe par la remise d’un dossier au Centre du cinéma, pour tenter de décrocher une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2016, 910 000 € ont ainsi été distribués à 26 courts (pour 122 demandes), contre 956 250 € offerts à 31 projets en 2015 (sur 144 dossiers).

Mais ces chiffres sont ne reflètent pas l’ensemble de la production belge. Cocréatrice et co-organisatrice du BSFF, la pétillante Céline Masset explique en effet avoir reçu cette année un nombre record de 410 films belges (en comptant les productions flamandes et les films d’école), dont une soixantaine ont été retenus dans les différentes sections du festival.









La France et les télévisions

La deuxième source naturelle de financement d’un film court, c’est le préachat par la RTBF et BeTV. "Mais depuis 10 ans, on remarque aussi un développement des coproductions avec la France, pour aller chercher une aide du CNC ou une aide régionale, laquelle peut tourner autour des 40 000-50 000 €", explique Céline Masset. Si le budget moyen d’un court métrage en Belgique est d’environ 50 000 €, le festival reçoit ainsi de plus en plus régulièrement des productions plus confortables, oscillant autour des 120-150 000 € de budget. Et même 600 000 € pour "Fugazi", film de science-fiction de Laurent Michelet, programmé cette année en compétition nationale.

Depuis 15 ans, le Festival du court métrage a lancé son marché, qui attire quelque 700 professionnels. On est loin des 4 000 du Festival de Clermont-Ferrand (rendez-vous mondial du film court), mais débarquent à Bruxelles les acheteurs les plus convoités, ceux qui bossent pour TV5, Arte ou Canal+, qui achètent les films… à la minute (800 € pour Arte par exemple). Le BSFF invite également les programmateurs d’autres grands festivals (Cannes, Locarno, Brest, Montréal…) qui, à leur tour, feront rayonner la production belge à l’étranger.



"Fugazi" de Laurent Michelt, le "blockbuster" du court...





Et un peu de "tax shelter"

Dernière source de financement : le "tax shelter", ouvert au court métrage depuis 2010. Même s’il ne s’agit pas d’un genre très attractif pour les acteurs du secteur. A l’instar des arts de la scène (qui viennent d’intégrer le système d’incitant fiscal pour les entreprises), les sommes en jeu sont trop faibles. "On finance des courts métrages à la demande des maisons de production avec lesquelles on travaille fréquemment et qui ont du court dans leur line-up, explique Isabelle Molhant, directrice de Casa Kafka Pictures, l’un des principaux intermédiaires du "tax shelter". Le problème, c’est qu’il s’agit de très petits budgets pour des structures comme la nôtre, qui lèvent beaucoup de fonds. Car lever 10 000€ pour un court métrage nécessite le même boulot administratif que pour lever 2 millions pour un long métrage. Il faut faire les mêmes vérifications sur le sérieux des producteurs, remplir un dossier complet et l’envoyer au SPF Finances… On fait quand même environ cinq courts métrages par an (sur 60 œuvres au total, NdlR) pour prouver notre engagement par rapport au secteur. Mais je ne peux pas vous dire que ce soit rentable…"









Une qualité en hausse constante

Si la production de courts métrages se porte bien en Belgique, c’est aussi parce que sa qualité est en augmentation. "Cela fait déjà 15 ou 20 ans que le court métrage belge a bonne presse, mais aujourd’hui, la différence, c’est qu’il y en a beaucoup plus, estime Céline Masset. Les films de Bouli Lanners, Joachim Lafosse ou Ursula Meier ont beaucoup voyagé. Aujourd’hui, les gens à l’étranger sont donc plus attentifs à la production belge."

A bientôt 40 ans, Michael Bier a à son actif plusieurs courts (dont "(Encore) une séparation", sélectionné cette année au BSFF) et un premier long, "Je suis resté dans les bois", cosigné avec Erika Sainte et Vincent Solheid et qui sort aujourd’hui en salles. Membre du comité de sélection du BSFF pour les films étrangers, il remarque lui aussi un gain de qualité technique. "Avant, sur 200 films, il y en avait une cinquantaine qui ne ressemblaient à rien. Ce n’est plus du tout le cas. Cette année, sur les 300 films que j’ai vus, il y en avait peut-être une quinzaine seulement qui semblaient amateurs…"



"Une séparation" (2014) de Michael Bier, avec Erika Sainte.





Une meilleure formation

Pour M. Bier, la première explication, c’est la démocratisation de l’accès au matériel. "Aujourd’hui, on peut faire un film avec un iPhone. J’en ai vu et, franchement, si tu as un bon étalonnage, ça ressemble à quelque chose. Ce n’était pas possible il y a 10-15 ans. Sans parler de la pellicule, qui était très élitiste car très chère", réfléchit le directeur d’ADK Kasting. Lequel supervise depuis 2007 la partie casting de l’exercice de Benoît Mariage en avant-dernière de l’IAD.

Et c’est là qu’il faut chercher, selon lui, le second facteur : l’amélioration nette de l’apprentissage du cinéma. "Quand je repense à nos films de fin d’études quand je suis sorti de l’IAD en 2004, il n’y a pas photo avec ceux d’aujourd’hui ! Les professeurs sont désormais de vrais professionnels qui font du cinéma : réalisateurs, assistants, monteurs… Dans l’exercice de Benoît Mariage, les étudiants sont hyper cadrés. Quand ils se lancent dans leur film de fin d’études, ils ne sont pas lâchés dans la nature; ils ont déjà un film derrière eux ! A mon époque, nous étions beaucoup moins suivis. Aujourd’hui, la formation est beaucoup plus pointue…", estime M. Bier.



Tournage d'un court métrage d'animation "Kill Bear" à l'IAD en 2011.





Recherche et développement

Quand ils ont lancé Versus en 1999, Jacques-Henri Bronckart et son frère Olivier (les producteurs de Bouli Lanners ou Joachim Lafosse) ont débuté par le court métrage. "C’est le meilleur moyen de repérer des talents. C’est comme ça qu’on a commencé à travailler avec Bouli, Olivier Masset-Depasse, Micha Wald… Avec mon frère, on a toujours envisagé le court métrage comme un département recherche et développement. C’est là qu’on peut sentir s’il y a un vrai talent mais aussi une ténacité, une détermination. C’est là aussi que l’on peut tester l’entente entre producteur et réalisateur…"

C’est vrai pour les jeunes réalisateurs mais aussi pour les techniciens. Versus vient ainsi de tourner deux courts avec Juliette Van Dormael (la fille de Jaco). Epatés par son travail, les frères Bronckart songent sérieusement à lui confier la photo du prochain film d’un réalisateur confirmée. Placée par le magazine américain "Variety" dans sa liste des 10 chef opérateur à surveiller, la jeune femme vient, entre-temps, de signer la photographie de "Mon Ange" d’Harry Cleven (en salles mercredi prochain).



Bouli Lanners a commencé sa carrière par le court avec Versus Production.





Court et long en même temps

Chez Versus, la production d’un court s’envisage souvent parallèlement à un projet de long. Avant de coréaliser avec Jean-François Hensgens son premier film "Tueurs" (avec Olivier Gourmet, Lugna Azabal, Natacha Régnier, Bouli Lanners…), l’ancien taulard François Troukens a ainsi dû réaliser un court : "Caïds". De même, les Bronckart ont plusieurs projets de films Fabrice Murgia. En attendant que ceux-ci se concrétisent, le directeur du Théâtre national vient de se faire la main avec "Remember Me" avec Sergi Lopez, sélectionné cette année en compétitions nationale et internationale au BSFF.

Cette démarche n’est évidemment que rarement rentable. "Quand on a des convictions, qu’on pense avoir trouvé un talent, il faut se lancer, explique le producteur liégeois. Et ce n’est pas grave si on se trompe… On a par exemple produit le court de Spike, un graffeur. Mais on s’est rendu compte qu’il n’était pas le meilleur réalisateur…"



Vendu un peu partout dans le monde, l’excellent “Alice et moi” (2004) de Micha Wald est un bon exemple de court métrage rentable.