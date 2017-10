En vacances à Ibiza, Mitch Rapp (Dylan O’Brien) met en scène sa demande en mariage. Le jeune couple d’Américains déborde de joie ! Quand débarquent sur la plage des terroristes armés de kalachnikovs, qui se mettent à tirer dans le tas. La jeune fille fait partie des victimes… Un an et demi plus tard, on retrouve un Mitch barbu, traînant sur les sites djihadistes, s’entraînant au close-combat et au tir. Ce justicier fou prêt à tout pour venger sa belle attire évidemment les grandes oreilles de la CIA. L’agence décide de recruter cette tête brûlée pour intégrer l’unité Orion, un programme ultra-secret placé sous la coupe de Stan Hurley (Michael Keaton). Lequel est chargé, avec ses recrues surentraînées, de traquer un dangereux terroriste sur le point de fournir une bombe nucléaire à l’Iran…

Décidément, l’Amérique est de retour depuis l’élection de Trump. Si le scénario d’"American Assassin" est évidemment antérieur à son élection, le film apparaît bien dans son temps, alors que les USA montrent à nouveau leurs muscles et jouent à qui a la plus grosse (bombe) avec le reste du monde. En introduisant un personnage de méchant formé par les services secrets US eux-mêmes, le film se montre en fait assez faux-cul. Car il se résume in fine à une ode outrancière à la toute-puissance américaine sur fond de patriotisme dégoulinant. Où seule l’Amérique est grande (même quand elle fabrique ses ennemis), là où les Russes sont ridicules (ils se font voler du plutonium enrichi) et les Iraniens fourbes et dangereux.

Côté forme, ce n’est guère mieux. Confiée à Michael Cuesta ("Homeland"), la réalisation est sans âme, sans surprise, accumulant sans rythme poursuites et explosions. Bref, un épisode de "24 chrono" de deux heures, avec le même arrière-goût néo-con désagréable mais sans le côté addictif. Tandis que, si on a compris que les agents ultra-secrets de la CIA devaient devenir des fantômes, le jeune Dylan O’Brien (teen acteur vu dans "Le Labyrinthe") n’est plus transparent, il est invisible…