Se rendant à une réunion d’anciens élèves dans son lycée de Newark, l’écrivain Nathan Zuckerman tombe sur son vieil ami Jerry Levov. Alors qu’il lui demande des nouvelles de son frère Seymour, ce dernier lui apprend qu’il vient de mourir. Un choc pour celui qui, comme tout le monde, voyait en "le Suédois", comme on le surnommait, la parfaite incarnation du rêve américain.

Athlète adulé au lycée, ce beau gosse avait réussi à imposer à sa famille juive son mariage avec une chrétienne, la sublime Dawn, Miss New Jersey 1949, avant de reprendre les rênes de la fabrique de gants florissante créée par son père. Mari aimant, patron aimé, Seymour avait tout pour lui. Mais sa vie a basculé quand sa fille chérie Merry, en révolte contre la guerre du Vietnam et avec elle contre les valeurs traditionnelles de l’Amérique, a disparu, soupçonnée d’être l’auteure de l’attentat contre le bureau de poste de leur petit village du New Jersey qui a fait un mort…

Pour son premier film en tant que réalisateur, l’acteur écossais Ewan McGregor n’a pas choisi la facilité. Il s’attaque en effet à un monument de la littérature américaine contemporaine : "Pastorale américaine", roman qui a valu à Philip Roth le Prix Pulitzer en 1998. Et l’apprenti-réalisateur - qui se confie qui plus est le rôle principal - a peut-être pêché par orgueil.

McGregor est un bon acteur. Il se glisse avec aisance dans les habits du "Suédois", symbole de la réussite américaine qui voit son monde s’écrouler… Il s’est entouré de comédiens solides (Jennifer Connelly, Dakota Fanning, David Strathairn…). Mais, en tant que réalisateur, il ne se montre pas tout à fait à la hauteur du roman de Philip Roth, dont il livre une adaptation un peu sage.

Se voulant le plus fidèle possible à la trame de Roth, il reste un peu trop dans l’illustration, ne parvenant pas à faire passer à l’écran l’ampleur dramatique du roman. Sur papier, "Pastorale américaine" était une évocation magistrale de la mise à mort du rêve américain, dans une Amérique gangrenée par la violence d’Etat et où s’amorçait, aussi, une peur du déclassement social, dont on vit aujourd’hui l’aboutissement avec la victoire de Donald Trump à la présidentielle. A l’écran, on retrouve évidemment ces éléments mais de façon beaucoup plus effacée, McGregor se concentrant quasi exclusivement sur le drame familial que vit ce père déchiré par la perte de sa fille, plutôt que sur son aspect métaphorique.





Réalisation : Ewan McGregor. Scénario : John Romano (d’après le roman de Philip Roth). Photographie : Martin Ruhe. Musique : Alexandre Desplat. Avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Molly Parker… 1 h 48.