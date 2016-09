Amy Adams, une actrice tout en fragilités

Cinéma

Hier soir, Arrival a enthousiasmé le Lido, contrairement aux deux autres films de la Compétition (cf. ci-contre). Denis Villeneuve ( "Sicario", "Prisoners") s’essaye ici pour la première fois à la science-fiction, pour narrer la première rencontre entre l’humanité et une race extraterrestre aux intentions a priori pacifiques. Très intelligemment, le jeune auteur québécois ne livre pas le blockbuster attendu, lorgnant plutôt du côté de "Rencontre du 3e type" que d’ "Independence Day".

Le héros n’est ainsi pas un militaire viril mais au contraire une frêle scientifique, une linguistique chargée de décrypter l’étrange écriture circulaire de ces placides aliens pour tenter de communiquer avec eux. Un rôle campé par Amy Adams, de retour à Venise quatre ans après y avoir accompagné "The Master" de Paul Thomas Anderson. Et qui, ce soir, défilera à nouveau sur le tapis rouge pour la première de "Nocturnal Animals", le second film du styliste Tom Ford.

Adams a été sensible à la métaphore de l’incommunicabilité entre les hommes développée par "Arrival". "Apprendre ce qu’est exactement la linguistique a fini par devenir passionnant. Ce que je crois, c’est que nous, êtres humains, sommes submergés de toutes ces émotions qui nous empêchent de communiquer. Si je suis frustrée, par exemple, j’interromps l’autre ou j’ai des préjugés… C’est comme cela que la communication s’arrête. On doit pouvoir dépasser cela pour aller vers une meilleure compréhension. Si je savais comment, je ne serais pas une actrice…"

Une actrice vulnérable

(...)