La 7e cérémonie des Magritte du cinéma a lieu ce samedi soir à Bruxelles. L’acteur de 70 ans y est mis à l’honneur. Il est aussi surpris que ravi d’être distingué par le cinéma belge qu’il aime mais ne connaît pas très bien. Il vient de tourner son premier film sous la direction d’un réalisateur belge, "Chez nous", de Lucas Belvaux. Entretien.

Quelle voix ! Mais quelle voix… Dès qu’il ouvre la bouche, André Dussollier nous transporte en pleine séance de relaxation transcendantale, au zénith de la zénitude. S’il n’avait pas été si bon comédien, il aurait fait un formidable gourou ou vendeur de hamac en bord de mer. Et dire que certains prennent des antidépresseurs alors qu’il suffit de l’écouter parler, avec cette douceur incroyable, pour se sentir tout de suite mieux…

L’effet Dussollier devrait nous redonner le sourire ce samedi 4 février à Bruxelles, puisqu’il recevra, à 13 jours de son 71e anniversaire, un Magritte d’honneur lors de la 7e fête du cinéma belge. Un prix qui l’a fait tomber des nues.

"Je suis très étonné, lâche-t-il d’un timbre un peu traînant. Cela me fait plaisir de me retrouver au milieu de cette famille, dont j’admire le travail, mais que je ne connais pas tant que ça. Je viens de tourner pour la première fois avec un metteur en scène belge, Lucas Belvaux, pour ‘Chez nous’, mais avant, j’avais juste rencontré assez rapidement Jaco Van Dormael ou les frères Dardenne, mais pas pour le travail. Me retrouver à l’arrivée alors que je n’avais jamais été au départ, c’est assez miraculeux."

Un Magritte d’honneur, c’est l’occasion de faire le point sur sa carrière…

Il y a une phrase qui dit : "L’âge véritable n’est pas le nombre d’années que nous avons vécues mais le nombre d’années qu’il nous reste à vivre." C’est de cette façon que je juge ma carrière. Déjà, carrière, c’est un grand mot. C’est tellement aléatoire le cinéma, tellement fragile, qu’on a toujours un appétit féroce. Moi, cela me plaît d’avoir la possibilité de faire encore de nouvelles choses. L’âge permet d’avoir des personnages plus fouillés, plus retors, inattendus. C’est ça que j’aime dans mon métier : c’est une aventure perpétuelle. Je pense plus à ce qui m’attend qu’à ce que j’ai fait.