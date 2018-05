3

Malgré le piratage, est-ce que l'industrie du cinéma s'en sort ?

Alors que pour la septante et unième fois le Festival de Cannes ouvre ses portes, le dernier Marvel faisait plus d'un milliard de dollars de recettes en une dizaine de jours à peine. Des deux côtés de la ligne du mainstream, les films et les salles ...