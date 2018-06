Qui est Barbet Schroeder ? A cette question, l’intéressé répond : "Mon passeport est suisse mais j’y ai très peu vécu. Mon sang est allemand mais je ne le parle pas. Mon cœur est colombien, je suis sûr de ne pas être français sinon de culture, de ne pas être américain, non plus."

Barbet Schroeder est né à Téhéran en 1941, d’un père suisse et d’une mère allemande. Il passe son enfance en Colombie et son adolescence à Paris. Il entreprend des études de philo, mais aux auditoires de la Sorbonne, il préfère la salle obscure de la Cinémathèque. Il se retrouve à la rédaction des "Cahiers du Cinéma", devient l’assistant de Jean-Luc Godard, et fonde à 22 ans, sa maison de production "Les films du Losange". Il va produire Rohmer, Rivette, Fassbinder, Haneke et lui-même.

Car il va rapidement entamer un parcours de réalisateur et de scénariste parmi les plus stupéfiants de l’histoire du cinéma. Se partageant entre fictions et documentaires, il va tourner aux quatre coins du monde, dans quantité de langues. En Nouvelle-Guinée, il tourne La Vallée, en Afrique il filme le Général Idi Amin Dada, Les Tricheurs en France, La Vierge des tueurs en Colombie, Inju : la Bête dans l’ombre au Japon. Il fait carrière à Hollywood : Le Mystère von Bülow, Calculs meurtriers, JF partagerait appartement sans se dissoudre dans le moule.

Un fil rouge : l’obsession

(...)