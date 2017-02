Jeudi, la révolution brésilienne s’est invitée au Berlinale Palast, le temps de la projection en Compétition de Joaquim. Marcelo Gomes a frappé fort avec son évocation très cinématographique de Tiradentes. Son surnom, Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792) le doit à sa profession de dentiste; il est resté dans l’Histoire comme le grand martyr de la révolution brésilienne. Le 21 avril 1792, la tête de Tiradentes, exécuté puis écartelé, fut ainsi exposée en place publique dans la petite ville de Vila Rica, plaque tournante de la ruée vers l’or brésilienne…

La folie de l’or

C’est sur cette image forte que s’ouvre "Joaquim". Avant de remonter en arrière pour nous raconter comment ce petit sous-lieutenant de l’armée coloniale en est venu à se rebeller contre l’autorité de la reine Marie Ire du Portugal.

Au fin fond de la campagne brésilienne, Marcelo Gomes décrit très bien la cohabitation entre les différentes communautés, comment Blancs, esclaves noirs, métis, Indiens commencent à se mélanger, tous réunis par une même misère, alors que la mère-patrie continue de s’enrichir grâce aux taxes colossales imposées aux chercheurs d’or. Le cœur de "Joaquim" retrace d’ailleurs l’une des missions de Tiradentes pour la Couronne, lorsqu’il fut envoyé avec quelques hommes en terre inconnue, à la recherche de nouveaux filons aurifères. L’occasion pour le cinéaste brésilien de mettre en scène la folie de ces hommes à la recherche d’un métal doré dont ils ne verront qu’à peine la couleur…

Cette année, Dieter Kosslick a voulu mettre à l’honneur la cinématographie brésilienne dans les différentes sections de la Berlinale. Mission accomplie du côté de la Compétition avec cet envoûtant "Joaquim". Porté par une mise en scène inspirée et un souffle révolutionnaire, ce grand film d’aventures a provoqué un vrai frisson chez les festivaliers.

Du pur Hong Sang-soo

A priori plus attendu, le second film présenté hier en Compétition, On the Beach at Night Alone d’Hong Sang-soo, n’a pas provoqué le même enthousiasme. Après "In Another Country" avec Isabelle Huppert (qu’il retrouvera cette année pour "La Caméra de Claire"), le Coréen signe une comédie sentimentale aux consonances autobiographiques, où il explore le désarroi amoureux. A travers le portrait d’une jeune actrice qui s’exile en Allemagne après avoir rompu avec un réalisateur marié, avant de retrouver d’anciens amis dans une petite ville côtière de Corée.

A 57 ans, Hong Sang-soo creuse avec obstination le même sillon : mise en abîme du milieu du cinéma, histoire d’amour malheureuse, soju (alcool de riz coréen) désinhibant… Porté par une mélancolie douce et par les notes envoûtantes de l’adagio du Quintette en ut majeur de Schubert, "On the Beach at Night Alone" touche par sa simplicité et la grande sobriété de sa mise en scène.

En de longs plans séquences, sans mouvements de caméra ostentatoires, Hong Sang-soo enregistre de longues conversations, cherchant sur le visage de sa jeune actrice Kim Min-hee (la "Mademoiselle" de Park Chan-wook) ces petites failles où percent la douleur et les regrets face à la fin d’une histoire d’amour… Déroutant par sa sécheresse narrative, ce film délicat fait résonner en chaque spectateur des thèmes universels. Beau, tout simplement. Mais sans réelle surprise de la part du cinéaste coréen.