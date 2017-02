Traditionnellement, le premier week-end de la Berlinale est marqué par l’embouteillage de grosses productions et de stars. Ce ne fut pas le cas cette année. S’il n’a pas sur faire venir les grands noms, Dieter Kosslick est pourtant en passe de réussir son pari de défricher de nouveaux horizons cinéphiles. Sur les sept films présentés jusqu’ici en Compétition, il y a en effet peu de déchets.

Ce week-end, les festivaliers ont ainsi voyagé du Kinshasa musical de Félicité d’Alain Gomis aux forêts polonaises envoûtantes d’Agniezka Holland dans Spoor, en passant par l’Autriche déjantée du Wild Mouse de Josef Hader ou le Chili de Sebastián Lelio, dans l’émouvant Une mujer fantástica. Quatre propositions de cinéma très différentes qui démontrent l’oeil du sélectionneur.

La Syrie s’invite à Berlin

Ce week-end berlinois fut également un peu belge, avec la présentation, hors Compétition, de Bye Bye Germany du Bruxellois Sam Garbarski, comédie dramatique sur la réinsertion d’un rescapé juif des camps de concentration à Frankfort en 1946, et du Jeune Karl Marx du Haïtien Raoul Peck, avec notamment Olivier Gourmet dans le rôle de Pierre-Joseph Proudhon. Mais la production belge, majoritaire cette fois, qui a le plus marqué les esprits, samedi soir au Panorama, c’est InSyriated de Philippe Van Leeuw.

Découvert en 2009 avec le très fort "Le jour où Dieu est parti en voyage" (évocation poétique et crépusculaire du génocide rwandais), le cinéaste belge a fait forte impression avec son second long métrage, qui retrace une journée « ordinaire » dans une Syrie déchirée par la guerre civile.

Une thématique qui résonne puissamment dans une Berlinale qui, depuis son ouverture jeudi, semble s'être donné pour mission de poser un regard sans concession sur les déchirements du monde. Et de tenter d’apporter du sens à l’angoissante accélération de l'Histoire.

Le hors-champ de la guerre

Dans un appartement d'une ville anonyme (ce pourrait être Alep, mais cela n'a aucune importance), un vieil homme se réveille au bruit des hélicoptères. Il sanglote en fumant clope sur clope. Dans la chambre d'à côté, un jeune couple prépare sa fuite avec son bébé vers l'étranger. L'homme n'a plus qu'un ou deux détails à régler. À peine sorti, sous le regard de la bonne indienne, il est abattu par un sniper sur le parking. Pour maintenir un semblant d'ordre, la maîtresse de Maison (Hiam Abbass) décide de ne rien dire, croisant les doigts pour que le reste de la journée se déroule « normalement » pour les huit personnes retranchées dans quelques dizaines de mètres carrés en attendant des jours meilleurs.

Comme pour son film précédent, Van Leeuw ne vise pas le réalisme à tout crin. Pas question pour lui de livrer avec « InSyriated » un film de guerre. Ce qu’il nous donne à voir, ou plutôt à entendre, ce sont ces bruits qui glacent le sang, empêchent de dormir. Qu'il s'agisse de tirs lointains de Kalachnikovs ou d’une explosion toute proche qui fait trembler les murs. Mais si la guerre est hors champ, ses conséquences sur cette famille, elles, sont bien réelles.

Le théâtre de la guerre

Unité de lieu, de temps et d'action, Van Leeuw opte a priori pour une approche très théâtrale. Et pourtant, grâce à une mise en scène serrée, on est toujours au cinéma. On vibre avec ces femmes, ces enfants, ces hommes. Jusqu’à partager leur angoisse sourde et leur terreur brute en découvrant l’horreur dont est capable la nature humaine. Dans de telles conditions, peu importe le camp dans lequel on se trouve. Car ce que met en scène avec une rare puissance « InSyriated », c’est l’absurdité de toute guerre…