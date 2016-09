Brizé du côté de chez Maupassant

Cinéma

Après avoir épaté Cannes en 2015 avec « La loi du marché », Stéphane Brizé était très attendu, mardi à Venise, avec Une vie. Et on ne peut imaginer film plus différent du précédent! Sinon que l’argent est aussi ici au coeur de l’histoire.

D'une description des injustices de la société française contemporaine, le cinéaste passe à une évocation de la noblesse du XIXe siècle… Judith Chemla incarne une jeune fille de la bonne société grandissant dans le château familial auprès de parents aimants (Yolande Moreau et Jean-Pierre Darroussin). Lesquels acceptent son mariage avec un comte aussi désargenté qu'infidèle (Swann Arlaud). Et ce qui commençait comme un conte de fées va se transformer en une vie de malheurs…

Ce qui surprend dans cette adaptation du roman de Guy de Maupassant, c'est le refus de Brizé de toute forme de romanesque. Ce qui l'intéresse, ce sont les moments creux, les péripéties de l'histoire étant, elles, évoquées de façon allusive, rapide, grâce à un grand sens de l'ellipse. Le résultat est un très beau film, dont le rythme volontairement atone traduit formellement l'ennui et le malheur de son héroïne.

Dans un style plus clinquant, Ana Lily Amirpour présentait en Compétition The Bad Batch. Un second film sous forme de western post-apocalyptique mettant en scène la survie d’une jeune fille jugée « défectueuse » par la société (Suki Waterhouse), condamnée à errer dans une prison à ciel ouvert dans le désert texan. Tombant sur une bande de cannibales qui lui coupent un bras et une jambe pour les faire griller au barbecue, elle parvient à s’enfuir pour trouver refuge dans la cité libre de Comfort…

La jeune cinéaste irano-américaine tente ici de marier les univers de « Mad Max » et d’Alejandro Jodorowsky (notamment dans une très belle scène psychédélique sous la Voie lactée). Mais malgré une réalisation soignée et un beau casting (avec Jim Carrey et Keanu Reeves méconnaissables), le fond reste un peu léger. Avec comme morale: il faut échapper au confort pour trouver l’amour et la liberté…