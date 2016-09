"Brooklyn Village", Grand Prix du Festival du cinéma américain de Deauville =(Photo)=

Cinéma

Le Grand Prix du Festival du cinéma américain de Deauville a été décerné au film de Ira Sachs, "Brooklyn Village", tandis que "Captain Fantastic", de Matt Ross et "Le Teckel" de Todd Solondz partagent le Prix du Jury, selon le site du festival.

"Brooklyn Village" raconte l'histoire d'une famille de Manhattan qui hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-américaine.

Les garçons des deux foyers vont se lier d'amitié, mais les rapports entre les deux familles vont se dégrader dès que les nouveaux arrivants vont réaliser que le loyer versé par Leonor est bien en-dessous du marché.

Récompensés de concert par le prix du Jury, "Captain Fantastic" et "Le teckel" ont jeté un regard acerbe sur le système américain.

Le premier conte l'histoire d'un père de famille charismatique qui fait vivre dans les bois, à la dure et à l'écart de la société, sa femme et ses six enfants. Cette vie à la fois sauvage et érudite est aux antipodes du "way of life" américain de consommation et de divertissement.

Mais tout va se fissurer quand la mère, Leslie, admirative de son "Fantastic" compagnon sans être une adepte à 100% de ses convictions, doit être hospitalisée pour des problèmes neurologiques qui vont la pousser au suicide.

Enfin, "Le teckel" (Wiener-Dog) est une petite chienne qui va passer, bien malgré elle, de familles en familles, toutes très différentes.

Le réalisateur Todd Solondz dresse le portrait caricatural de ces Américians égoïstes, qui ont un moment la charge d'un animal, banal objet de consommation dont on finit par se débarrasser quand il commence à trop gêner.

Outre le Prix du Jury, "Le Teckel" a reçu le Prix de la Révélation.

Le Prix de la Critique a été décerné à "The Fits", de Anna Rose Holmer, et le Prix du Public de la ville de Deauville à "Captain Fantastic".

Quant au Prix d'Ornano-Valenti, il a été attribué à Willy 1er.

Le festival de Deauville, dans l'ouest de la France, dont c'était la 42è édition, présentait 37 films, dont 14 en compétition.