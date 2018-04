Le 15 février dernier, la Berlinale s’ouvrait en fanfare avec le pétaradant "L’île aux chiens". Pour l’occasion, Wes Anderson était venu avec du beau monde, tout le casting vocal (ou presque) de son nouveau film d’animation : Bill Murray, Jeff Goldblum, Liev Schreiber, Bob Balaban mais aussi Bryan Cranston.

Découvert par le grand public grâce à son rôle de Walter White dans la série à succès "Breaking Bad", l’acteur américain a percé sur le tard, même s’il multipliait les seconds rôles depuis le début des années 80 (cf. filmographie). Et à tout juste 62 ans, Bryan Cranston a l’avenir devant lui ! D’autant qu’il n’y a pas que le cinéma dans sa vie. Il réalise, produit (notamment la série "Electric Dreams" pour Amazon), vient de publier son premier livre ("A Life in Parts", une série de récits inspirés de sa vie et de ses rôles) et joue au théâtre. Il sort ainsi d’une production à guichets fermés de "Network", d’après Sidney Lumet, au National Theatre de Londres, dans une mise en scène du Flamand Ivo Van Hove. "C’est un grand metteur en scène, un visionnaire et un type délicieux. C’est vraiment une pièce incroyable. Et je ne dis pas ça parce que je joue dedans…"





