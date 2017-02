Jeudi soir, lors du gala d’ouverture du 67e Festival de Berlin, tous les yeux étaient tournés vers Reda Kateb, formidable "Django". A ses côtés, on retrouvait une Cécile de France rayonnante. Le lendemain après-midi, assise face à la table des journalistes internationaux, la Namuroise semble un peu perturbée par l’absence d’interprète pour l’aider… Mais rapidement, elle se détend et évoque, en anglais, sa joie d’avoir participé à ce premier film d’Etienne Comar, qui évoque autant la figure de Django Reinhardt que le génocide tzigane. "Je ne connaissais pas grand-chose sur le sujet, confie l’actrice. On parle rarement de l’histoire des gitans, même dans les livres scolaires. J’ai appris beaucoup en lisant le scénario."

A Berlin, ville qui a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés, beaucoup ont vu dans "Django" un film qui fait écho à la situation actuelle de l’Europe. "Etienne Comar ne voulait pas faire un film politique, bien sûr, commente Cécile de France. Mais il ne voulait pas non un biopic classique de Django, partant de l’enfance… Le film est centré sur la guerre, sur la musique, sur le destin des gitans… Sur ce paradoxe : alors que ses frères tziganes étaient persécutés, Django était au sommet de sa gloire. Je trouve très courageux de la part des Allemands de montrer aux yeux du monde un film qui dépeint l’horreur nazie vis-à-vis des tziganes. Les Allemands affrontent leur passé en face. En France ou en Belgique, on devrait parfois suivre leur exemple."

(...)