"InSyriated" de Philippe Van Leeuw a été sacré "Meilleur film" samedi soir lors de la huitième cérémonie des Magritte du Cinéma, les prix qui récompensent le meilleur du 7e art belge.

Le long métrage a raflé 6 prix au total, sur ses 6 nominations.

Il concourait dans la catégorie du "Meilleur film" contre "Noces" de Stephan Streker (8 nominations), "Chez nous" de Lucas Belvaux (7 nominations), "Dode hoek" de Nabil Ben Yadir (4 nominations) et "Paris pieds nus" de Dominique Abel & Fiona Gordon (2 nominations).

"Les premiers les derniers" de Bouli Lanners était reparti grand gagnant de la cérémonie en 2017, avec 5 distinctions.



Le maître de cérémonie, Fabrizio Rongione, qui avait déjà officié en 2013 et 2014, a ouvert la cérémonie en présentant les films nommés et en taquinant le public.

La présidente de cette 8e édition organisée par l'Académie André Delvaux, la comédienne belge Natacha Régnier, a ensuite officiellement déclaré la cérémonie ouverte. "Notre cinéma est riche, riche de la diversité de notre plat pays", a-t-elle souligné dans son discours. "Je suis très fière de voir se déployer nos films et nos acteurs sur les écrans d'Europe ainsi que dans des festivals prestigieux".





Voici les prix déjà décernés (en gras):

Meilleur film

- "Chez nous" de Lucas Belvaux, produit par Patrick Quinet (Artemis Productions)

- "Dode hoek" de Nabil Ben Yadir, produit par Nabil Ben Yadir (Antilope joyeuse) et Benoit Roland (Wrong Men)

- "Insyriated" de Philippe Van Leeuw, produit par Guillaume Malandrin (Altitude 100 Production)

- "Noces" de Stephan Streker, produit par Michael Goldberg et Boris Van Gils (Daylight Films)

- "Paris pieds nus" de Dominique Abel et Fiona Gordon, produit par Dominique Abel et Fiona Gordon (Courage Mon Amour)

Meilleur acteur

- "King of the Belgians": Peter Van Den Begin (role : le Roi Nicolas III)

- "L’amant double": Jérémie Renier (role : Paul)

- "Le fidèle": Matthias Schoenaerts (role : Gino)

- "Otez-moi d’un doute": François Damiens (role : Erwan)

Meilleure actrice

- "Chez nous": Emilie Dequenne (role : Pauline Duhez)

- "King of the Belgians": Lucie Debay (role: Louise Vancraeyenest)

- "Otez-moi d’un doute": Cécile de France (role : Anna)

- "Paris pieds nus": Fiona Gordon (role : Fiona)





Meilleure espoir féminin

- "Even lovers get the blues": Adriana Da Fonseca (role : Dalhia)

- "Happy end": Fantine Harduin (role : Eve Laurent)

- "Home": Lena Suijkerbuijk (role : Lina)

- "Mon Ange": Maya Dory (role : Madeleine adolescente)









Meilleur espoir masculin

- "Dode hoek": Soufiane Chilah (role : Dries Ben Haissa)

- "Home": Mistral Guidotti (role: John)

- "Le passé devant nous": Arieh Worthalter (role : Olivier)

- "Sonar" : Baptiste Sornin (role : Thomas)





Meilleur scénario original ou adaptation

- "Chez nous": Lucas Belvaux

- "Insyriated": Philippe Van Leeuw

- "King of the Belgians": Peter Brosens, Jessica Woodworth

- "Noces": Stephan Streker









Meilleur premier film

- "Even lovers get the blues" de Laurent Micheli, produit par Camille Meynard (Grenade), Anton Iffland Stettner et Eva Kuperman (Stenola Productions)

- "Faut pas lui dire" de Solange Cicurel, produit par Diana Elbaum (Entre Chien et Loup)

- "Je suis resté dans les bois" de Michael Bier, Erika Sainte et Vincent Solheid, produit par Marie Besson et Samuel Tilman (Eklektik Productions)

- "Sonar" de Jean-Philippe Martin, produit par Julie Esparbes et Anthony Rey (Helicotronc)

- "Spit’n’Split" de Jerome Vandewattyne, produit par Christele Agnello et Julien Henry (La Film Fabrique)





Meilleur montage

- "Chez nous": Ludo Troch

- "Home": Nico Leunen

- "Le fidèle": Alain Dessauvage

- "Noces": Jérôme Guiot

- "Paris pieds nus": Sandrine Deegen





Meilleurs décors

- "Grave": Laurie Colson

- "Mon Ange": Luc Noël

- "Noces": Catherine Cosme





Meilleur court métrage de fiction

- "Avec Thelma" de Raphael Balboni et Ann Sirot, produit par Julie Esparbes (Helicotronc)

- "Kapitalistis" de Pablo Munoz Gomez, produit par David Borgeaud et Erika Meda (Roue Libre Production)

- "Le film de l’été" d’Emmanuel Marre, produit par Sebastien Andres et Olivier Burlet (Michigan Films)

- "Les petites mains" de Remi Allier, produit par Benoit Roland (Wrong men)





Meilleurs costumes

- "Grave": Elise Ancion

- "King of the Belgians": Claudine Tychon

- "Noces": Sophie Van Den Keybus





Meilleur court métrage d'animation

- "69 Sec" de Laura Nicolas, produit par l’Atelier de production de La Cambre

- "La licorne" de Remi Durin, produit par Arnaud Demuynck (La Boite,… Productions)

- "Le lion et le singe" de Benoit Feroumont, produit par Guillaume Malandrin (Altitude 100 Production)

- "Le vent dans les roseaux" d’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori, produit par Arnaud Demuynck (La Boite,… Productions)





Meilleure musique originale

- "Chez nous": Frédéric Vercheval

- "Insyriated": Jean-Luc Fafchamps

- "Le fidèle" : Raf Keunen





Meilleure image

- "Grave" : Ruben Impens

- "Insyriated": Virginie Surdej

- "Mon Ange": Juliette Van Dormael





Meilleur son

- "Insyriated": Alek Goose, Paul Heymans

- "Noces": Olivier Ronval, Michel Schillings

- "Sonar": Benoît Biral, Félix Blume, Frédéric Meert





Meilleure acteur dans un second rôle

- "Chez nous": Patrick Descamps (role : Jacques)

- "Dode hoek": David Murgia (role : Axel Bastien)

- "Faut pas lui dire": Laurent Capelluto (role : Daniel)

- "Le fidèle": Jean-Benoît Ugeux (role : Serge Flamand)





Meilleure actrice dans un second rôle

- "La confession": Lucie Debay (role : Sabine)

- "La fille de Brest": Isabelle De Hertogh (role : Corinne Zacharria)

- "Noces": Aurora Marion (role : Hina Kazim)

- "Une vie" : Yolande Moreau (role : La baronne Adelaide Le Perthuis des Vauds)





Meilleure réalisation

- "Chez nous": Lucas Belvaux

- "Dode hoek": Nabil Ben Yadir

- "Insyriated": Philippe Van Leeuw

- "Noces": Stephan Streker

Meilleur film flamand

- "Cargo" de Gilles Coulier, produit par Gilles Coulier, Gilles De Schryver et Wouter Sap (De Wereldvrede)

- "Home" de Fien Troch, produit par Antonino Lombardo (Prime Time)

- "King of the Belgians" de Peter Brosens et Jessica Woodworth, produit par Peter Brosens et Jessica Woodworth (Bo Films)

- "Le fidèle" de Michael R. Roskam, produit par Bart Van Langendonck (Savage Films)





Meilleur documentaire

- "Burning out" de Jerome le Maire, produit par Arnauld de Battice et Isabelle Truc (AT-Prod)

- "Enfants du Hasard" de Thierry Michel et Pascal Colson, produit par Christine Pireaux (Les Films de la Passerelle)

- "La belge histoire du festival de Cannes" de Henri de Gerlache, produit par Bernard de Launoit (Alize Production)

- "Rester vivants" de Pauline Beugnies, produit par Laurence Buelens (Rayuela Productions)





Meilleur film étranger en coproduction

- "Baccalauréat" de Cristian Mungiu, coproduit par Luc et Jean-Pierre Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

- "Faute d’amour" d’Andrei Zviaguintsev, coproduit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

- "Grave" de Julia Ducournau, coproduit par Jean-Yves Roubin (Frakas Productions)

- "I, Daniel Blake" de Ken Loach, coproduit par Jean-Pierre et Luc Dardenne (Les Films du Fleuve)