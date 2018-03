"120 Battements" a battu "Au revoir, là-haut" , 6 à 5, au terme d'une 43e cérémonie des César riche en moments gênants.

Réalisateur mais aussi monteur (césarisé), Robin Campillo a construit une forme originale et sensorielle, allant du collectif vers l'intime, pour raconter l'expérience Act Up dans les années 90 et poser la question du militantisme. Pour atteindre ses objectifs, l'association a privilégié des méthodes de guérilla, cette stratégie était-elle la bonne ?