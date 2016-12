Cinéma L’année 2016 aura aussi été marquée par quelques évolutions significatives, avec notamment des voix de femmes toujours plus affirmées. Mais c’est aussi la définition du cinéma elle-même qui aura été bousculée par la montée en puissance des géants de la vidéo à la demande. Amazon Prime avait ainsi cinq films à Cannes cette année (dont "Café Society" de Woody Allen), tandis que Netflix a acheté la caméra d’or "Divines".





Le réalisateur : Maren Ade

Le réalisateur de l’année est une réalisatrice. Maren Ade fut la sensation du festival de Cannes. Son film "Tony Erdmann" a suscité un engouement exceptionnel. L’Allemande n’est pas un talent isolé. Bien des femmes ont signé d’excellents films : Danielle Arbid ("Peur de rien"), les sœurs Coulin ("Voir du pays"), Stépanie Di Giusto ("La danseuse"), Anne Fontaine ("Les innocentes"), Katell Quillévéré ("Réparer les vivants"), Naomi Kawasé ("An")... Sans oublier Houda Benyamina, révélée à Cannes avec "Divines", caméra d’or.





L'actrice : Virginie Efira

L’année du break qu’on n’avait pas vu venir. Après avoir tourné sa page télé, Virginie Efira a imposé son charme pétillant, son sourire irrésistible, son tempérament généreux à la comédie romantique, devenant notre Meg Ryan. Des réalisateurs, Jean-Pierre Améris, Paul Verhoeven, ont su regarder au-delà de l’abattage. La voilà tout en haut de l’affiche du ciné commercial avec "Un homme à la hauteur" et du cinéma d’auteur avec "Victoria" de Justine Triet, en ouverture de la Semaine de la critique à Cannes.





L'acteur : Adam Driver

C’est l’histoire de Paterson, le chauffeur du bus 23 dans la ville de Paterson New Jersey. C’est l’histoire de l’acteur Adam Driver , un bus driver dans le dernier Jarmusch. Douze mois plutôt, il était Kylo Ren, le fils de Han Solo dans "Star Wars : Le Réveil de la Force". Aussi percutant dans le plus grand blockbuster de 2015 que poétique dans le plus beau film d’auteur de 2016, voilà un acteur qui ira loin. Prochain arrêt, "Silence", le nouveau Scorsese.





La révélation féminine : Judith Chemla

Stéphane Brizé l’a poussée à bout sur le tournage d’"Une vie", sa formidable adaptation de Maupassant, pour ne garder au montage que les moments qui suivent la crise. Le résultat est absolument saisissant et le talent de Judith Chemla explose à l’écran. Ancienne pensionnaire de la Comédie-Française, également chanteuse, la jeune femme de 31 ans est plutôt rare au cinéma (on l’avait notamment repérée dans "Camille redouble"). Cela devrait rapidement changer… On la verra ainsi prochainement dans "Les temps difficiles" de Nakache et Toledano.





La révélation de l'année : Cédric Kahn

On connaissait le Cédric Kahn réalisateur, auteur un peu à part dans le cinéma français avec des films comme "L’Ennui", "Roberto Succo" ou "Une vie meilleure". 2016 a révélé un Cédric Kahn comédien (même si on l’avait déjà vu faire l’acteur dans "Tirez la langue, mademoiselle" d’Axelle Ropertà). Cette année, Kahn a donné la réplique à Jean Dujardin et Virginie Efira dans "Un homme à la hauteur" de Laurent Tirard. Mais c’est surtout dans "L’Economie du couple" de Joachim Lafosse qu’il aura marqué les esprits, dans un bouleversant face-à-face avec Bérénice Bejo.





Le match de l'année : Frot vs. Streep

En février, Catherine Frot décrochait son second César pour son incarnation d’une cantatrice loufoque dans "Marguerite" de Xavier Giannoli, un rôle inspiré par la véritable Florence Foster Jenkins. Cette diva de pacotille américaine à la voix cassée, inspiratrice de la Castafiore d’Hergé, avait droit, quelques mois plus tard, à un biopic signé Stephen Frears. "Florence Foster Jenkins" était cette fois incarnée par la grande Meryl Streep, nettement plus dans la démesure et la caricature que la bouleversante Catherine Frot.





L'impact : Demain

Un film peut-il changer le monde ? La réponse est oui. Tournant le dos aux documentaires anxiogènes, "Demain", de Cyril Dion et Mélanie Laurent, montre ceux qui construisent déjà le futur, à vélo, dans leur jardin, avec de la monnaie locale. Gros succès en salles et en dehors, où le documentaire inspire de nombreuses initiatives et devient une référence. Le documentaire "Merci Patron" de François Ruffin n’est pas resté sans lendemain non plus, en suscitant le mouvement parisien de la "Nuit debout".





Le carton : Captain America

Super-héros et animation (et Disney) trustent toujours le haut du classement du box-office mondial. Avec 1,2 milliard de dollars de recettes, "Captain America : Civil War" devance "Le monde de Dory" et "Zootopia". A peine sorti, "Rogue One" figure déjà à la 18e place, avec 357,5 millions de dollars engrangés. Côté français, le succès de l’année aura été "Les Tuche 2 : Le rêve américain" d’Olivier Barroux, qui a attiré 4,6 millions de spectateurs, à la 2e place du box-office derrière "Zootopia" et devant "The Revenant".





Le thème : Le terrorisme

En janvier, au lendemain des attentats de novembre à Paris, les producteurs de "Made in France" renonçaient à sortir ce film de Nicolas Boukhrie qui retrace l’infiltration d’une cellule djihadiste. Le thème du djihadisme et du terrorisme a pourtant à nouveau traversé 2016. Que ce soit dans "Nocturama" de Bertrand Bonello, "Le ciel attendra" de Marie-Castille Mention-Schaar, "Layla M." de Mijke de Jong, "La route d’Istanbul" de Rachid Bouchareb ou "Bastille Day", retiré des salles juste après l’attentat de Nice.





L'animal : La tortue rouge

Michael Dudok de Wit a travaillé durant des années pour accoucher de l’un des plus beaux films d’animation de ces dernières années : "La Tortue rouge", l’un des grands coups de cœur 2016 de "La Libre". Mais l’année a vu défiler d’autres animaux marquants, que ce soit le cheval de "The Revenant", les "Animaux fantastiques" post-Harry Potter ou le bulldog d’Adam Driver dans "Paterson". Campé par le chien "Nellie", ce rôle a permis à Jim Jarmusch de décrocher son seul prix à Cannes, la Palme Dog…





La daube : Histoire de l’amour

Logiquement, le titre de daube de l’année devait opposer "Brice 3" et "Les visiteurs 3", avec, en embuscade, "Tuche 2", "Zoolander 2" et le retour de "Ben Hur". Bien sûr, des youtubers pouvaient créer la surprise, comme Marsais et Ludig, avec leur "Folle histoire de Max et Léon". Toutefois, c’est Radu Mihaileanu qui a écrasé la concurrence en massacrant "History of Love" de Nicole Krauss. Acteurs calamiteux, réalisation pompeuse, dialogues pontifiants, musique dégoulinante. BHL n’a qu’à bien se tenir.





Le bide : Le palmarès de Cannes

Cannes, rien ne va plus ! Certes, chaque année, le palmarès génère son lot de mécontents. Mais cette fois, on a passé une étape supplémentaire, il fait office de repoussoir. Désormais, on peut affirmer qu’un film du cru 2016 est excellent car il ne figure PAS au palmarès. "Tony Erdmann", pas au palmarès. "Paterson", pas au palmarès. "Aquarius", pas au palmarès. Mais qui a eu l’idée de bombarder George Miller ("Mad Max") à la tête du plus grand rendez-vous du 7e art ? En mai prochain, on attend Michael Bay.