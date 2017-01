Le début d'année s'annonce particulièrement riche en films d'auteur. Même si 2017 sera à nouveau marqué par une avalanche de suites et autres franchises. Sélection d'Hubert Heyrendt.

La course aux oscars

Comme chaque année, les distributeurs belges profitent de la saison des Golden Globes et des oscars (dont la liste de nominations sera dévoilée le 14 janvier) pour tirer quelques-unes de leurs plus belles cartouches. Parmi prétendants que l’on pourra découvrir dans les semaines à venir, on trouve le très noir Nocturnal Animals, second film du styliste Tom Ford après “A Single Man” (en salles dès mercredi), Lion avec Nicole Kidman et Dav Patel, présenté comme le nouveau “ Slumdog Millionnaire ” , 20th Century Women du jeune Mike Mills, avec Annette Bening et Greta Gerwig, ou encore La La Land, génial hommage à la comédie musicale hollywoodienne signé Damien Chazelle, le jeune prodige de “ Whiplash ” .

On parle beaucoup aussi de The Birth of a Nation (également au cinéma mercredi). Dans ce premier long métrage choc, Nate Parker signe une relecture black du classique de D.W. Griffith et de l’histoire de l’esclavage aux Etats-Unis.

Autre grand favori au titre de meilleur film, le drame sensible Manchester by the Sea, troisième réalisation en 15 ans du scénariste Kenneth Lonergan. Impressionnant de retenue, Casey Affleck y fait un candidat sérieux à l’oscar. Mais la concurrence est rude, entre Michael Keaton, irrésistible en créateur du McDo dans The Founder de John Lee Hancock, et Matthew McConnaughey, auteur d’une vraie “performance à oscar” en chercheur d’or au fin fond de la jungle indonésienne dans Gold de Stephen Gaghan.

Côté meilleure actrice, Isabelle Huppert (nommée pour “Elle” de Verhoeven) pourrait se faire voler la vedette par Natalie Portman, formidable Jackie Kennedy pour le Chilien Pablo Larra ín .





Berlin, Cannes, etc.

La Berlinale a dévoilé, mi-décembre, la moitié de sa sélection officielle. Parmi les films les plus attendus, on retrouve "The Other Side of Hope" du Finlandais Aki Kaurismaki, Django, biographie de Django Reinhardt emmenée par Reda Kateb, "The Party" de l'Anglaise Sally Potter ou encore "Le jeune Karl Marx" du Haïtien Raoul Peck, avec Olivier Gourmet.

Pour Cannes, on n'en est encore qu'au stade des conjectures... Mais pour cette 70e édition, reviennent avec insistance les noms de Todd Haynes (“Wonderstruck” avec Julianne Moore et Michelle Williams), Michael Haneke ("Happy End” avec Isabelle Huppert), Jacques Audiard (“The Sisters Brothers” avec Joaquin Phoenix), Steven Soderbergh (“Lucky Logan” avec Adam Driver et Channing Tatum), Arnaud Desplechin (“Les fantômes d’Ismaël” avec Marion Cotillard), Alexander Payne (“Downsizing” avec Matt Damon), Sofia Coppola (qui signe un remake des “Proies” avec Kirsten Dunst et Nicole Kidman)… Ou encore ceux de l’Allemand Christian Petzold (“Transit”) et du Hongrois László Nemes , l'auteur du "Fils de Saul" étant de retour avec “Sunset”.

Il se murmure également que pourrait etre prêt le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui marque ses retrouvailles avec Daniel Day-Lewis après “There Will Be Blood” en 2007.





Le grands noms du cinéma d'auteur

Parmi les grands noms du cinéma international qui seront cette année au rendez-vous, on peut citer la Britannique Andrea Arnold avec « American Honey » ou le Japonais Hirokazu Kore-eda avec "Après la tempête », tous deux sélectionnés à Cannes en mai dernier.

On attend également le nouveau Martin Scorsese (“Silence” avec Adam Driver) et le Woody Allen annuel (avec Kate Winslet et Justin Timberlake). Quatre ans après « Philomena" , Stephen Frears retrouve, lui, Judi Dench dans "Victoria and Abdul", quand le Coréen Bong Joon-Ho réunit Jake Gyllenhaal et Tilda Swinton dans le thriller de S-F "Okja". Tandis que, dès le 18 janvier, on pourra découvrir "Live By Night", nouveau film de Ben Affleck.





Cinéma hexagonal

Du côté de la production française, outre Jacques Audiard et Arnaud Desplechin, attendus à Cannes (cf. ci-dessus), 2017 dévoilera les nouveaux films du Belge Lucas Belvaux ("Chez nous", sur la montée de l'extrême droite, qui irrite déjà le FN ), de Guillaume Canet ("Rock'n Roll », où il joue aux côtés de sa compagne Marion Cotillard), Nicolas Boukhrief ("La confession" avec Romain Duris), Martin Provost ("La sage femme" avec Catherine Deneuve)… Sans oublier "Redoutable" de Michel Hazanavicius, d'après l'autobiographie d'Anne Wiazemsky, avec Louis Garrel dans le rôle de Jean-Luc Godard. Ou encore, en fin d’année, le retour de l’ex-flic Olivier Marchal avec “Carbone”, polar musclé emmené par Gérard Depardieu et Benoît Magimel





La production noir-jaune-rouge

L'année commence en force pour le cinéma belge avec, mercredi, Home, quatrième et meilleur long métrage de la jeune Fien Troch, récompensée à Venise . Toujours côté flamand, on note également la sortie rapide du décevant Angle mort du francophone Nabil Ben Yadir (découvert avec "Les Barons").

A l'inverse, le flamand Michael Roskam réalisera, lui, un thriller en français avec Adele Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts: Le fidèle. Egalement au menu cette année Paris pieds nus du duo burlesque Abel et Gordon, Noces de Stephan Streker, Mon ange d'Harry Cleven, Irremplaçable d’Olivier Masset-Depasse etTroisièmes noces de David Lambert.





Des suites à gogo

Hollywood manque cruellement d'imagination. Et ce n'est pas 2017 qui viendra contredire ce constat. L'année sera néanmoins marquée par trois suites qui font piaffer les fans d’impatience. Le Québécois Denis Villeneuve signera Blade Runner 2049 avec Harrison Ford et Ryan Gosling, 35 ans après le classique de Ridley Scott. Lequel réalisera, lui, Alien: Covenant (alias “Prometheus 2” ) avec Michael Fassbender, 38 ans après avoir lancé la saga. Tandis que Danny Boyle offrira un Trainspotting 2, toujours avec Ewan McGregor et toujours d’après Irvine Welsh.

On espère que Fifty Shades Darker de James Foley sera, lui, un peu plus chaud que "50 nuances de gris" . Mais on se régale d'avance de retrouver Colin Firth en agent presque secret dans Kingsman: The Golden Circle ou Brad Pitt contre les zombies dans World War Z 2, qui devrait être réalisé par David Fincher.





Super-héros et franchises

Sans surprise, 2017 proposera une nouvelle avalanche de franchises. Du côté des super-héros, on retrouvera Wolverine 3 de James Mangold, Gardiens de la Galaxie 2, une nouvelle Wonder Woman (campée par l'Israélienne Gal Gadot), un nouveau Spider-Man Homecoming (le jeune Anglais Tom Holland), Thor: Ragnarok et Justice League, qui réunit Batman, Wonder Woman, Superman et Aquaman devant la caméra de Zack Snyder.

Si on se demande bien qui peut encore aller voir le pathétique Underworld 5, Fast and Furious 8, XXX 3 ou Transformers 5 (mais qu’est-ce qu’Anthony Hopkins est allé faire dans cette galère?), pas de doute qu'il y aura du monde pour assister à La guerre de la Planète des singes (3e opus de la série relancée en 2011 ) et au retour de Johnny Depp en Jack Sparrow dans le 5e volet des Pirates des Caraïbes. Et que dire du carton attendu pour Star Wars: Episode VIII, écrit et réalisé par un inconnu, Rian Johnson, et pour lequel Carrie Fisher avait tourné toutes ses scènes avant de mourir.





Blockbusters

La grande invasion hollywoodienne se poursuivra avec une série de blockbusters plus ou moins alléchants. La saison s’ouvre le 18 janvier par une grosse production sino-américaine signée Zhang Yimou: La grande muraille, avec Matt Damon. Elle se poursuivra avec Split de Night Shyamalan, La Belle et la Bête en live de Disney, Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson (d’après le célèbre manga de Masamune Shirow), Life (thriller spatial avec Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds), Valerian, space opera de Luc Besson, et Le roi Arthur de Guy Ritchie.

Sans oublier La tour sombre, adaptation d'une série de 8 romans de Stephen King emmenée par Mathew McConnaughey et Idris Elba. Autre adaptation littéraire, d'Agatha Christie, Le meurtre de l'Orient-Express, de et avec Kenneth Branagh en Hercule Poirot, mais aussi Johnny Depp. Doug Liman, lui, plonge Tom Cruise dans les Eighties dans le polar American Made.





Animation

Pour les plus petits, les studios ne se sont pas foulés, avec pas mal de suites au programme: The Lego Batman Movie (Warner), Cars 3 (Pixar), Moi, moche et méchant 3 (MacGuff Illumination), Les Schtroumpfs: le village perdu (Sony) et Paddington 2 (StudioCanal).

Du côté des productions originales, Dreamworks proposera The Boss Baby, Pixar l’intéressant Coco, Sony un improbable The Emoji Movie, tandis que le spécialiste belge de la 3D, Ben Stassen, sera de retour avec Bigfoot Junior.





Et la daube de l'année est...