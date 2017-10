Mis sous pression par sa direction, un producteur de disques a six mois pour remplir l’Olympia avec un ou des inconnus. Car il faut encore le(s) trouver.

A force d’écouter des maquettes qui détruisent toute compassion à l’égard des sourds, notre homme change de stratégie et opte pour le concept disons "Frigide Barjot". Et, si, après les avoir entendus parler d’une même voix en faveur de la manif pour tous, on faisait chanter ensemble un rabbin, un imam et un prêtre.

Après la recherche des religieux rares à la voix divine et quelques petites frictions bien normales au démarrage, le trio entame une tournée triomphale jusqu’au divan de Michel Drucker qui est au paradis du show-biz, ce que saint Pierre est à celui des chrétiens.

Le succès de "Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?" a visiblement donné des idées. Il n’a pas stimulé l’imagination à proprement parler, plutôt suscité des envies de beaucoup de blé avec un tout petit pitch.

C’est que le projet, on l’aura compris, est essentiellement commercial. La comédie empile les clichés sans éclairer ses sujets : le show-biz et la foi. A peu de choses près, c’est le film qu’on imagine. En plus gnangnan, bien-pensant et paresseux.

Et puis, surtout, il n’y a pas de cinéma, juste un sketch télé sur lequel on tire beaucoup trop. Pas de rédemption à attendre des acteurs, non plus. Ils obéissent au sermon de leur réalisateur-acteur Fabrice Eboué les exhortant à jouer lourd, même balourd. Audrey Lamy est la seule à s’en tirer, mais elle ne chante pas.