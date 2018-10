Le cinéaste français est présent au Festival de Gand et à Bruxelles pour présenter "The Sisters Brothers".

Ce jeudi, le Festival de Gand reçoit Jacques Audiard, à l’occasion de l’avant-première deavec Joaquin Phoenix et John C. Reilly, son premier film américain (coproduit avec la France, l’Espagne et la Roumanie), qui sort en salles mercredi prochain. En septembre, le film décrochait le prix de la réalisation à la 75e Mostra de Venise, où l’on rencontrait un cinéaste rigolard mais cassé par la crève, accompagné de son fidèle coscénariste Thomas Bidegain.(...)