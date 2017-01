A 22 ans, Dakota Fanning a déjà une longue carrière derrière elle. La comédienne américaine est ce mercredi à l’affiche du western "Brimstone". Un rôle de femme forte comme il en manque, selon elle.





Qu’elle a bien changé la petite fille de "Man on Fire" de Tony Scott, "La Guerre des mondes" de Steven Spielberg ou du "Petit monde de Charlotte"… A l’époque, les mauvaises langues la présentaient comme une véritable tête à claques, parfaite représentante de ces petits singes savants qu’Hollywood sort régulièrement de son chapeau.

A 22 ans, Dakota Fanning est devenue une belle jeune fille à la tête bien posée sur les épaules. Elle ose en tout cas désormais se tourner vers le cinéma d’auteur. On l’a ainsi vue en 2014 dans l’excellent "Night Moves" de Kelly Reichardt, tandis qu’elle est bouleversante en ado perturbée faisant exploser le rêve américain dans "American Pastoral", adaptation du roman de Philip Roth signée Ewan McGregor toujours en salles.

Ce mercredi, Dakota Fanning est la tête d’affiche d’une production européenne : "Brimstone", western au féminin ultra-violent du Néerlandais Martin Koolhoven (*), présenté en septembre 2016 à la Mostra de Venise. Où nous avons rencontré Dakota Fanning. "Je n’ai rien contre les gros films hollywoodiens; j’en ai fait pas mal dans ma carrière. D’ailleurs, ‘American Pastoral’ est un film de studio, explique-t-elle. Je m’intéresse d’abord au réalisateur et au scénario, peu importe qu’il s’agisse d’un film de studio ou d’un film indépendant, une production américaine ou européenne. Ce qui m’importe, c’est de pouvoir explorer différents personnages et aller plus loin…"