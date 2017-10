La légende du cinéma français est décédée mardi à 100 ans à son domicile dans le nord-ouest de la France. Son état s'était un peu dégradé récemment après une petite chute.

C’est la scène la plus drôle de 8 femmes, le film de François Ozon. On hurle de rire quand Catherine Deneuve assomme Danielle Darrieux. Avec n’importe quelle autre personne de son âge, on aurait été horrifié, scandalisé; avec Danielle Darrieux, pas du tout, tant elle a gardé intact son capital de fantaisie, après 70 ans de carrière en 2000.