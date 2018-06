Piégés par Luke Evans, Jennifer Aniston et Adam Sandler se retrouvent suspectés d’assassinat dans Murder Mystery, une comédie américaine de Kyle Newacheck. Et devinez qui les traque ? L’inspecteur d’Interpol incarné par… Dany Boon. "Le personnage est très marrant et pour une fois, ce n’est pas un rôle de Français méchant comme d’habitude", a-t-il confié à RTL. On comprend son enthousiasme : il y a pire comme mission que de poursuivre Jennifer Aniston.