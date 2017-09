Bouche pincée, joues creusées, moustache saillante, les fans du groupe Queen auront cru apercevoir son défunt leader Freddie Mercury. Disparu à 45 ans en 1991 des suites du sida, le chanteur britannique est resté dans la légende, tant pour son côté androgyne que pour sa voix puissante et sa folle énergie sur scène.

Longtemps annoncé et toujours repoussé, le biopic retraçant sa vie est désormais bel et bien sur les rails, en témoigne cette photo publiée par Entertainment Weekly. Le film, intitulé "Bohemian Rhapsody", comme le nom d'un des monuments de la discographie du groupe, sortira en décembre 2018 et sera réalisé par Bryan Singer, à qui l'on doit les très bons deux premiers épisodes des X-Men.

Et pour endosser le costume de Mercury, c'est le comédien Rami Malek qui s'y colle. Un défi de taille pour le héros de la série "Mr. Robot", 36 ans, qui ressemble à s'y méprendre au chanteur sur cette photo.

L'acteur Sacha Baron Cohen ("Borat", "Ali G") avait un temps été cité pour l'incarner, mais ce sera donc Malek qui sera à l'affiche de ce film retraçant les débuts du groupe au début des années 70 jusqu'à l'année 1985.