La talentueuse actrice suédoise succède à Angelina Jolie. On vous rassure, ça déménage quand même !

Quand l'annonce d'un nouvel opus de Tomb Raider a été officialisée, les cinéphiles ont frémi, craignant sans doute retrouver les insondables nanars emmenés par Angelina Jolie. Pourtant, la perspective de voir Alicia Vikander, très remarquée dans le sublissime "The Danish Girl" (elle avait d'ailleurs glané un Oscar pour sa prestation !) avait de quoi les rassurer.

Le choix de la Suédoise de vingt-huit ans correspond à l'évolution du personnage du jeu vidéo. Exit les mini-shorts et les bonnets F, place à une héroïne plus humaine, moins Superwoman et à la psychologie plus subtile. Bref, un rôle qui pourrait convenir à Vikander, qui a déjà goûté aux joies du blockbuster grâce au très efficace dernier volet de la saga "Jason Bourne".

Les premières images du tournage du film on en tout cas déjà filtré. On y voit la comédienne en pleine action sous le soleil d'Afrique du Sud, où l'équipe s'est donné rendez-vous pour redonner quelques couleurs à une saga qui mérite mieux que les réalisations pataudes et sans âme de Simon West et Jan De Bont.

Sur terre, dans les airs, accrochée à un câble, l'actrice donne en tout cas de sa personne pour interpréter la célèbre aventurière. Forcément, l'impatience grandit chez les fans !

La pression est de taille sur Alicia Vikander, qui porte sur ses épaules les espoirs de millions de gamers et gameuses à travers le monde. "J'espère que jouer dans l'adaptation ciné d'un reboot apportera quelque chose de nouveau et de frais, qui tiendra de bout", avait-elle expliqué l'an passé au site Hitfixx. "Comme beaucoup de gens, j'étais heureuse de voir un personnage féminin au cœur d'un jeu vidéo", avait-elle ajouté, tout en expliquant avoir elle-même tâté de la manette en dirigeant Lara dans ses aventures.

Le pari sera-t-il relevé par le réalisateur norvégien Roar Uthaug ? Réponse en mars 2018, date de sortie du film aux États-Unis.