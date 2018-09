Il y a quelques semaines, des images promotionnelles dévoilaient de nombreuses princesses des films Disney réunies dans un salon. Le hic: deux d'entre elles avaient été blanchies et se rapprochaient du type caucasien: Pocahontas et Tiana (La Princesse et la Grenouille).Les internautes se sont alors exprimés en désaccord avec la pratique du géant des dessins animés, avec notamment des pétitions lancées par des associations qui soutiennent les Afro-Américains, rapporte. Le studio de production a réagi en modifiant les images de ces protagonistes et en leur rendant leur apparence initiale.