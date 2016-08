Dix films belges présentés au Film Fest Gent

Cinéma

Dix nouveaux films belges de différentes catégories seront présentés, en avant-première nationale ou mondiale, lors de la 43e édition du festival Film Fest Gent qui se déroulera du 11 au 21 octobre prochains à Gand, font savoir lundi les responsables du festival dans un communiqué.

Le documentaire "Arno dancing in My Head" de Pascal Poissonnier sera ainsi présenté en avant-première mondiale. Deux épisodes de la série "Beau Séjour" de Nathalie Basteyns et Kaat Beels seront également projetés lors du festival en avant-première mondiale. L'affiche du festival comprend aussi le film d'animation "Jan zonder Vrees" ("Jean Sans Peur") de Jef Cassiers, le film "Le Ciel Flamand" de Peter Monsaert, la série "LEFTO - in transit" de Kurt De Leijer, le film "Home" de Fien Troch, le film "King of the Belgians" de Peter Brosens et Jessica Woodworth, le long-métrage "My First Highway" de Kevin Meul, "Noces" de Stephan Streker et "Shadow World" de Johan Grimonprez.

Les œuvres belges présentées lors du Film Fest Gent sont réparties dans différentes catégories: Compétition officielle, Galas & Specials, Global Cinema, Serial Madness, Sound & Vision et Classics.

D'autres films devraient encore venir compléter l'affiche du festival: le programme complet sera connu le 22 septembre. Les œuvres sélectionnées dans la catégorie du Meilleur court métrage belge étudiant devront ainsi encore être dévoilées.

Le festival mettra également les compositeurs belges de musique de films à l'honneur lors des World Soundtrack Awards qui auront lieu le 19 octobre au Capitole à Gand.

Le 43e Film Fest Gent se déroulera du 11 au 21 octobre au Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit et KASKcinema.